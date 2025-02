Un Américain change tout à l'OL, ce n'est pas Textor

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a facilement pris le dessus sur le Stade de Reims ce dimanche en Ligue 1. Une victoire importante pour les Gones mais aussi pour Paulo Fonseca, nouvel entraineur du club rhodanien.

Quelques jours après sa défaite face à l'OM, l'OL s'est bien repris en Ligue 1 avec un succès large face au Stade de Reims. Paulo Fonseca et ses hommes ont fait le job et quelque peu rassuré les fans et observateurs du club rhodanien. L'entraineur portugais a même tenté quelques coups, avec la titularisation de Tanner Tessmann, associé à Nemanja Matic au milieu de terrain. Un choix payant et qui promet pour le futur. S'il ne veut pas s'enflammer au vu de l'adversité proposée par le Stade de Reims, Sidney Govou en redemande.

Paulo Fonseca tente, Govou salue le geste

Lors d'une chronique pour Le Progrès, le consultant a en effet indiqué : « Il est difficile de savoir s’il y a eu un effet Paulo Fonseca, car la problématique, c’est qu’il n’y avait pas grand-chose en face. (...) La surprise a été de voir Tessmann associé à Matic. L’Américain n’avait pas été bon en Coupe d’Europe, il l’a relancé. Fonseca a donc fait jouer deux numéros six côte à côte qui ont à peu près les mêmes profils. C’était surprenant. Tolisso était en dix. Après quand un coach arrive, il veut mettre sa touche personnelle. L’OL me semble à sa place en sixième position. Mais devant, ça reste serré. Toutefois, pour aller en Ligue des champions, l’OL devra progresser. Le plus gros souci depuis le début de saison se situe sur l’équilibre défensif. C’est peut-être pour ça que l’entraîneur a placé deux numéros six qui ne se projettent pas trop. Ça peut soulager la défense ». Il faudra donc confirmer pour l'OL de Fonseca. Les gros matchs en Ligue 1 vont notamment arriver, dont un face au PSG. Avant cela, les Gones ne devront pas se faire surprendre par la lanterne rouge du championnat : Montpellier. L'équilibre d'équipe sera encore important et Tessmann pourrait être une nouvelle clé pour les Gones sur le long terme.