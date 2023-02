L’OL a tout gâché, Caqueret connaît les coupables

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Frustré après la défaite à Auxerre (2-1) vendredi, Maxence Caqueret regrette l’entame de deuxième période totalement ratée. Le milieu de l’Olympique Lyonnais pointe les pertes de balle qui ont amené les buts concédés.

Une minute et 40 secondes. C’est le temps passé entre les deux buts de l’AJ Auxerre vendredi soir. L’Olympique Lyonnais, pourtant devant au score à la pause, s’est totalement effondré en début de deuxième période. Une entame « inacceptable » pour le défenseur central Dejan Lovren qui s’est lâché au micro de Prime Video. Quelques minutes plus tard, c’est Maxence Caqueret qui s’est présenté devant les caméras du diffuseur. L’occasion pour lui de pointer les erreurs commises sur les réalisations du promu.

« Une entame inacceptable ? Je suis d'accord (avec Lovren), a confirmé le milieu de terrain. On fait une entame de deuxième période catastrophique. On perd deux-trois ballons qu'on ne devrait pas perdre et qui aboutissent à deux buts. On n'a pas le droit de faire ces erreurs, surtout qu'on avait le match en main. On menait 1-0, on avait plutôt fait une bonne première période. On gérait ce match, donc c'est inadmissible c'est sûr. Quand on voit nos pertes de balle, je pense que c'est de la concentration, je ne vois pas ce que ça pourrait être d'autre. »

L'OL stoppé dans son élan

Si le cadre rhodanien ne nomme personne, son coéquipier Sinaly Diomandé peut se sentir visé. Le défenseur central est l’auteur d’une perte de balle fatale avant sa faute dans la surface. Puis il lâche le marquage sur le deuxième buteur Jubal, après un corner concédé suite à une erreur de Castello Lukeba. Ça fait beaucoup pour l’Olympique Lyonnais, freiné dans sa tentative de remontée au classement. « C’est regrettable parce qu'on était sur une bonne lancée. On revenait, on essayait de revenir en tout cas et on se reprend un coup encore une fois, par notre faute et c'est encore plus frustrant », a réagi Maxence Caqueret, dont l’équipe restait sur six matchs sans défaite toutes compétitions confondues.