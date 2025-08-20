3 buteurs proposés à l'OL, Fonseca dit non

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En proie à des difficultés financières importantes, l'Olympique Lyonnais cherche désormais à faire des recrutements intelligents sportivement et financièrement. Malgré tout, Paulo Fonseca a de fortes exigences sur le profil de l'attaquant de pointe recherché.

L'Olympique Lyonnais a réussi sa rentrée en Ligue 1 avec une victoire convaincante sur la pelouse du RC Lens. Au terme d'un match disputé, les hommes de Paulo Fonseca sont parvenus à prendre l'ascendant sur une équipe dirigée par un ancien de la maison, Pierre Sage, grâce à un but de Georges Mikautadze juste avant la pause. L'attaquant géorgien est pour l'instant bien heureux de n'avoir aucune concurrence à son poste, le temps que les recruteurs de l'OL trouvent un nouveau buteur pour se disputer la place d'avant-centre. A ce propos, plusieurs joueurs ont été proposés à la cellule de recrutement des Gones, mais Fonseca a posé son véto sur ces profils.

L'OL refuse 3 joueurs incompatibles avec Paulo Fonseca

Donc pour ceux qui demande et qui n’ont pas pu écouter le Space @But_Lyon de hier soir les 9 proposés à l’OL qui n’ont pas été retenu :



-Datro Fofana

-Iheanacho

-Pululu



Ilenikhena en prêt aurait pu être une option mais Monaco ne veut pas renforcer un « concurrent »



Les… — Lib 🦬 (@LiberoGrand3) August 20, 2025

C'est en tout cas ce qu'affirme But sur X. Selon cette source, trois attaquants de pointe ont récemment été proposés à Lyon. Il s'agit de Datro Fofana, de Kelechi Iheanacho et d'Afimico Pululu. Trois joueurs qui n'intéressent apparemment pas l'Olympique Lyonnais puisque le club rhodanien n'a pas donné suite aux propositions. Autant de profils qui ne correspondent pas du tout à ce que recherchent Paulo Fonseca et la cellule de recrutement, peut-on lire.

En parallèle, l'OL a tenté George Ilenikhena sous la forme d'un prêt, mais l'AS Monaco a catégoriquement refusé. Le motif est clair, les Monégasques ne veulent pas renforcer un concurrent du haut de tableau. La quête d'un numéro neuf se poursuit donc, maintenant que celle d'un nouveau gardien de but est enfin terminée avec la récente arrivée de Dominik Greif.