L'OL a mis la main sur une énorme pépite au mercato

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Une clause dans le deal passé avec Manchester City pour la signature de Rayan Cherki, l'OL s'est assurée de la venue de Claudio Echeverri. Une véritable promesse du football argentin.

A la Coupe du monde des clubs à partir du week-end prochain, les supporters de l’OL vont pouvoir observer leur ancien joueur Rayan Cherki et peut-être leur futur joueur Claudio Echeverri. Ce dernier figure dans la liste des participants au Mondial des clubs, même si le temps de jeu du milieu de terrain devrait être très réduit. Il faut dire que cette saison, il n’a disputé que cinq minutes en Premier League, et 14 minutes en coupe d’Angleterre, à l’occasion des derniers matchs de la saison. Pas de quoi se faire une idée du joueur, grande promesse du football argentin et de River Plate. Le club anglais l’avait fait venir pour 18 millions d’euros il y a un peu plus d’un an, et il fait désormais partie du deal envoyant Rayan Cherki chez les Sky Blues.

Il va se poser à Lyon en août

Fabrizio Romano a confirmé cette arrivée du meneur de jeu de poche, sans option d’achat toutefois. Pep Guardiola apprécie beaucoup le joueur, et mise sur lui s’il revient aguerri de son passage en Ligue 1. En Argentine, où on ne manque pas de meneurs de jeu prometteurs avec Thiago Almada ou Franco Mastantuono, qui peut jouer un peu plus bas, on l’a surnommé le Diablito, pour sa capacité à se faufiler dans les défenses adverses. Des qualités qui provoquent en tout cas l’approbation chez les champions du monde argentins, où Pablo Aimar et Angel Di Maria l’ont pris sous leur ailes avec des déclarations élogieuses ces dernières années. L’OL compte bien en profiter pleinement, même si Claudio Echeverri ne se posera à Lyon qu’au mois d’août, la temps de couper après des sollicitations avec l’équipe nationale argentine U20 puis la Coupe du monde des clubs avec Manchester City.