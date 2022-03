L'OL a formé le futur Ngolo Kanté

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré les mauvaises prestations de l’OL, un joueur fait l’unanimité auprès des joueurs et des supporters en la personne de Maxence Caqueret.

Léo Dubois, Moussa Dembélé ou encore Lucas Paqueta ont le point commun d’avoir tous été critiqués à un moment de la saison à l’Olympique Lyonnais. Ce n’est pas le cas de Maxence Caqueret, qui fait sans doute office de joueur le plus régulier sous les ordres de Peter Bosz. Titulaire inamovible aux yeux de l’entraîneur néerlandais, le milieu de terrain formé à l’OL est épatant. Ses prestations frisent toujours l’excellence et logiquement, Jean-Michel Aulas espère prolonger son contrat au-delà de 2023 même si un léger désaccord salarial existe pour le moment. Maxime Blanc, milieu du FBBP01 et passé par le centre de formation lyonnais a été interrogé au sujet de Maxence Caqueret par le site Olympique & Lyonnais. Et l’ancien pensionnaire du centre de formation de l’OL est très élogieux envers Caqueret, qu’il compare toutes proportions gardées à Ngolo Kanté.

Caqueret comparé à Ngolo Kanté

« Ce qui interpelle directement, c’est forcément son activité, il court beaucoup et on a l’impression qu’il n’est jamais fatigué. Mais c’est aussi quelqu’un qui joue simple, il n’est pas dans la fioriture. Après, avec les joueurs qu’il a devant lui comme Paquetá ou Ndombele, il a juste à leur passer le ballon et eux font le reste techniquement. Mais être juste dans la simplicité, c’est une qualité. Comparaison avec Iniesta ? C’est un joueur qui était imprévisible par moment ce qu’est moins Caqueret. Sur le côté simplicité du jeu, oui il y a clairement du Iniesta mais le comparer à l’Espagnol, oui et non. Dans la récupération de balle et le fait de gratter les ballons dans les pieds de l’adversaire, je vois plus une ressemblance avec N’Golo Kanté » a lancé Maxime Blanc, dont la comparaison avec Ngolo Kanté fera sans doute grandement plaisir à Maxence Caqueret, lequel espère connaitre le même destin que le milieu de terrain de Chelsea notamment avec l’Equipe de France…