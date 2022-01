L’offre folle est tombée, Bruno Guimaraes sur le départ !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le départ de Bruno Guimaraes pourrait marquer la fin du mercato à l'OL.

Newcastle est passé à la vitesse supérieure sur le marché des transferts à une semaine du bouclage. Le club anglais a effectué une première grosse offre à l’Olympique Lyonnais pour s’offrir Bruno Guimaraes. Selon L’Equipe et RMC, dont les informations concordent, la proposition se situe entre 36 et 40 millions d’euros. Un montant qui satisferait actuellement le club rhodanien. En effet, Jean-Michel Aulas n’a pas répondu par la négative à cette proposition, laissant ainsi entendre qu’un départ était possible. L’international brésilien va désormais être sondé sur sa volonté de rejoindre les Magpies, qui se battent pour le maintien en Premier League et cherchent en même temps à se concocter une équipe de qualité pour les saisons à venir. Bruno Guimaraes, acheté 20 millions d’euros par l’OL en janvier 2020, se sait courtisé par la Juventus et Arsenal, qui ont un autre statut que le club récemment racheté par l’Arabie Saoudite.

Salaire quadruplé pour Bruno Guimaraes

info ⁦@lequipe⁩

L’OL a reçu une offre officielle de 40M€ de Newcastle pour Bruno Guimaraes…

Les dirigeants lyonnais n’y ont pas encore répondu mais cela correspond à leurs exigences. Le joueur ne s’est pas encore positionné https://t.co/TL8ck7JRyq — hugo (@hugoguillemet) January 25, 2022

Mais pour le moment, la seule offre arrive de Newcastle, et il sera difficile pour les autres formations européennes de monter aussi vite et aussi haut. Si jamais Bruno Guimaraes hésitait, l’offre financière de la formation de Premier League pourrait le décider. Son salaire devrait être quadruplé s’il signe à Newcastle, ce qui pourrait l’inciter à faire le grand saut. Selon L’Equipe, l’OL estime que le montant proposé par Newcastle correspond à ses exigences et ne devrait donc pas s’y opposer si jamais Bruno Guimaraes décidait de partir, ce qui permettrait à Jean-Michel Aulas, non pas forcément d’investir par la suite, mais d’équilibrer les comptes pour cette saison qui s’annonce compliquée à ce niveau. Sur le plan sportif, Peter Bosz, qui espérait des renforts et attendait Sardar Azmoun, risque néanmoins d’être très déçu.