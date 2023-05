L’objectif secret de l’OL va faire hurler les supporters

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Ce vendredi soir, l’OL affronte Monaco dans ce qui ressemble à un match de la dernière chance pour les coéquipiers d’Alexandre Lacazette.

Battu par Clermont la semaine dernière, l’Olympique Lyonnais a quasiment dit adieu à ses espoirs d’accrocher la cinquième place, synonyme de qualification en Conférence League. Les hommes de Laurent Blanc accusent un retard de quatre points sur Lille et sont désormais dans l’obligation de réaliser un sans-faute. Difficile d’y croire quand l’entraîneur lui-même affirme que « c’est rapé » dans la course à l’Europe. L’OL n’a donc plus grand-chose à jouer en cette fin de saison et peut d’ores et déjà se tourner, doucement mais surement, vers le prochain mercato estival.

Les grandes manœuvres de John Textor sont attendues, aussi bien dans le sens des arrivées que dans le sens des départs. Rayan Cherki, Castello Lukeba ou encore Maxence Caqueret sont susceptibles de quitter le club rhodanien et de rapporter gros à l’OL. Dans son édition du jour, Le Figaro n’y va d’ailleurs pas par quatre chemins en expliquant que l’un des principaux objectifs de l’Olympique Lyonnais de cette fin de saison est de valoriser au mieux ses joueurs potentiellement vendables dans l’optique d’une vente à venir.

« Dans le championnat de France, il est difficile de concurrencer. Si un grand club européen arrive sur un joueur, c’est délicat. Très peu de clubs peuvent se permettre de dire non. Le football français a de plus en plus de moyens. Mais sur le marché des transferts, il est difficile de résister aux clubs anglais par exemple » souffle d’ailleurs Laurent Blanc, lequel ne se fait pas d’illusions. Après avoir perdu Malo Gusto, vendu à Chelsea pour 30 millions d’euros cet hiver, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais sait qu’il a de grandes chances de perdre Lukeba ou Cherki voire Barcola. Ce qui risque d’irriter l’entraîneur à la casquette et de provoquer la furie des supporters de l’OL, qui savent qu’il faut justement réussir à conserver ces joueurs afin de retrouver l’Europe.