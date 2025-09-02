L’incompétence de l’OL le sidère

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Etre co-leader de Ligue 1 et annoncer le départ de son avant-centre sans même chercher à le compenser, c'est un renvoi d'image très inquiétant effectué par l'OL en cette fin de mercato.

Très bien parti en championnat avec neuf points en trois matchs, l’OL est sur un petit nuage sportivement. Les jeunes recrues s’intègrent parfaitement et le jeu collectif est récompensé avec des performances abouties. La réussite qui pouvait parfois fuir la saison passée est au rendez-vous et c’est donc avec une certaine sérénité que le mois d’août et le mercato se sont terminés. Néanmoins, tout s’est écroulé avec la vente de Georges Mikautadze, l’avant-centre destiné à prendre la relève d’Alexandre Lacazette cette saison. Le Géorgien a été poussé vers Villarreal pour une grosse vente. Mais pour compenser ce départ, aucune arrivée importante en attaque, et cela va faire très mal sur la durée de la saison selon Walid Acherchour.

Zéro coup d'avance, l'OL l'a déçu

Pour le consultant de RMC, il est très inquiétant de constater que l’OL n’a pas du tout anticipé un tel départ en faisant venir au moins un joueur d’expérience à ce poste. Une attaque qui pointe du doigt la gestion de la part de Matthieu Louis-Jean et Michael Gerlinger, qui ont estimé que le bon début de saison leur permettait d’abandonner littéralement le poste de numéro 9 aux yeux de Walid Acherchour.

« Je n'ai pas compris la gestion de l'OL sur le cas Mikautadze. Il fallait sortir un gros joueur, et j’avais l’impression que c’était que Fofana. On a l'impression qu'ils n'avaient pas ciblé de joueurs pour compenser ce départ. Aucun coup d’avance si Mikautadze sort. J’osais espérer qu’ils avaient au moins une ou deux cartes dans la manche pour faire un prêt d’un mec qui peut te mettre 15 buts en Ligue 1. Un Taremi, un Gonzalo Garcia du Real… Désormais, tu te retrouves avec Satriano, Alejandro Gomez et Molebe pour la Ligue 1 et la Ligue Europa. Tu dois aller prendre un mec avec des références », a déploré le consultant, qui s’inquiète très fortement de la composition d’équipe de l’OL et de son rendement offensif dans les prochaines semaines. Il n’est probablement pas le seul car les dirigeants lyonnais ont tout de même été secoués par leurs supporters sur les réseaux sociaux en voyant que le départ de Georges Mikautadze n’était quasiment pas compensé cet été.