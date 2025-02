L’idée discutable, Textor recrute à Manchester United

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pour mettre à exécution son grand plan de l'année 2025, John Textor a décidé de miser sur un personnage très décrié du football anglais : Ed Woodward.

Le grand objectif financier de John Textor pour l’année 2025 prend forme. L’homme d’affaire américain souhaite voir sa société Eagle Football Group, qui détient notamment l'OL et Botafogo, entrer en bourse, avec l’apport financier que cela implique. Pour cela, Sky Sports révèle que John Textor a décidé de faire appel à Ed Woodward. Un nom bien connu du football anglais car ce spécialiste des marchés financiers était à la manoeuvre du côté de Manchester United ces dernières années. A l’image des résultats sportifs des Red Devils, il n’a convaincu personne à Old Trafford où il a démissionné en 2022 après 10 ans de présence en tant que vice-président et directeur général, poste qui lui octroyait le droit d’être la cible privilégiée des supporters désabusés.

Néanmoins, son expertise dans les introductions en bourse et sa connaissance du monde du football lui ont valu cette marque de confiance de la part de John Textor, qui va directement l’envoyer au conseil d’administration de sa société. Woodward sera spécialement chargé du passage d’Eagle Football Group à la bourse de Wall-Street, qui devrait se faire au printemps si tout se déroule comme prévu.