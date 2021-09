L’aveu terrible, Peter Bosz n’avait aucune chance au mercato

Désireux d’avoir un renfort dans toutes les lignes, Peter Bosz n’a pas obtenu gain de cause puisqu’il lui manque toujours un attaquant.

Non seulement aucun joueur capable d’évoluer en pointe pour faire oublier Memphis Depay n’a signé, mais bien évidemment sa cible numéro 1 à ce poste n’a pas pu rejoindre l’OL. Il s’agissait de Sardar Azmoun, l’avant-centre de l’équipe nationale d’Iran, et qui évolue au Zénith Saint-Pétersbourg. A 26 ans, l’attaquant découvert au Rubin Kazan a tapé dans l’oeil de Peter Bosz depuis des années déjà. L’entraineur lyonnais avait ainsi demandé à ses dirigeants de lui faire ce cadeau, mais le club russe n’a rien voulu savoir. Présent avec sa sélection, Sardar Azmoun a évoqué les derniers jours du marché des transferts et son avenir. Dans des propos rapportés par Persian Football, l’attaquant iranien a bien fait comprendre que clubs qui voulaient l’avoir n’avaient eu aucune chance.

🗣️ Sardar Azmoun clarifies his transfer saga.



"I have a contract. Even if I wanted to leave, Zenit can prevent me & there is nothing I can do. I had offers from Tottenham, Lyon, Bayer Leverkusen & Roma but they rejected them. If I leave, it will be this summer as a free agent." pic.twitter.com/8671h5sY8M