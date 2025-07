L'Atalanta rêve du seul intransférable de l'OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En partance pour Al-Qadsiah, Mateo Retegui va laisser un grand vite à l’Atalanta Bergame, où il a marqué 28 buts cette saison. Pour le remplacer, le club italien pense au buteur de l’OL Georges Mikautadze.

Tout le monde est à vendre ou presque à l’Olympique Lyonnais cet été. Malgré le maintien du club en Ligue 1 après l’appel devant la DNCG, le club rhodanien reste dans une situation financière bancale et sera difficilement en mesure de repousser des grosses offres pour ses différents joueurs à forte valeur marchande. Corentin Tolisso, Malick Fofana ou encore Lucas Perri sont courtisés et leur départ ne serait pas une surprise. L’OL a en revanche l’intention de conserver Georges Mikautadze.

Un an seulement après son arrivée à Lyon, l’international géorgien doit succéder à Alexandre Lacazette au poste de numéro neuf et l’état-major rhodanien fera l’effort pour le conserver. Il est pourtant courtisé, notamment en Italie où son nom est évoqué à l’Atalanta Bergame. La presse italienne et notamment le site Calcioatalanta en fait l’un des favoris du club transalpin pour prendre la succession de Mateo Retegui, lequel va rejoindre l’Arabie Saoudite lors de ce mercato estival. Mikautadze n’est pas le seul attaquant ciblé par le club de Bergame, qui s’intéresse aussi à Nikola Krstovic (Lecce), Adam Daghim (Salzbourg) et Evan Ferguson (West Ham), qui est toutefois plus proche de s’engager en faveur de l’AS Roma.

L'Atalanta a coché le nom de Mikautadze

Il y a quelques jours, on apprenait que l’OL n’écouterait même pas les offres en-dessous de 20 millions d’euros pour l’ex-buteur de Metz mais depuis quelques heures, la tendance a encore évolué et l’international géorgien serait tout simplement intransférable, le seul de l’effectif ou presque à Lyon avec ce statut. Pour rafler la mise, l’Atalanta Bergame devra donc offrir une somme bien supérieure à la valeur réelle du joueur mais sauf grosse surprise, c’est bien à l’OL que jouera Georges Mikautadze la saison prochaine.