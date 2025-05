L'ASSE met la misère à l'OL, Dupraz dégoupille

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les supporters de l'Olympique Lyonnais ont passé une soirée de rêve samedi soir. Leur club a arraché l'Europe et le rival stéphanois est tombé en Ligue 2. La chute des Verts a été fêtée au Groupama Stadium mais Pascal Dupraz juge que Lyon devrait se faire petit.

Un an après son retour, le derby entre l'OL et l'ASSE repassera à la trappe la saison prochaine. Les Verts ont été relégués en Ligue 2 après leur défaite 2-3 contre Toulouse. Un échec grandement fêté à quelques kilomètres de là, dans les tribunes du Groupama Stadium. Au-delà de la rivalité, les supporters lyonnais avaient sans doute envie d'évacuer la frustration du derby perdu le 20 avril dernier. Un chambrage qui fait partie du folklore du derby et qui n'a pas engendré de réactions négatives chez la plupart des observateurs.

En L2, l'ASSE séduit plus que l'OL

Un homme s'est toutefois démarqué en la personne de Pascal Dupraz. L'ancien entraîneur de Saint-Etienne, amoureux avoué du club, a réagi à la chute des Verts sur l'antenne de RMC. Emu par le sort réservé à l'ASSE, il estime que c'est « une catastrophe pour la Ligue 1 ». S'il a pointé du doigt les erreurs de recrutement des dirigeants stéphanois cette saison, il juge quand même le projet de Saint-Etienne très intéressant et surtout plus que celui de l'Olympique Lyonnais.

🗣 Pascal Dupraz : "Le projet des Verts est plus cohérent que celui de l'OL, malgré le fait qu'ils descendent en Ligue 2." pic.twitter.com/GeMWjJCtTr — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) May 18, 2025

« Le projet des Verts c’est plus cohérent que le projet de l’OL, malgré le fait qu’ils descendent en Ligue 2 ! », a t-il martelé dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport ce dimanche. Le futur pourrait vite donner raison à l'emblématique coach d'Evian Thonon Gaillard. Si la DNCG invalide les comptes financiers de l'OL, le club rhodanien sera rétrogradé en Ligue 2 et pourquoi pas au profit de l'ASSE possible repêchée.