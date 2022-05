L’ASSE en Ligue 2, l’OL va en pleurer

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les Verts ont de grandes chances de jouer encore au Groupama Stadium la saison prochaine. L'OL espère la bonne version de l'histoire.

S’ils restent en Ligue 1, ils retrouveront bien évidemment l’OL pour le traditionnel derby qui enflamme toute une région. S’ils descendent en Ligue 2, ils pourraient y affronter Villefranche, à la lutte pour monter dans l’élite, et qui envisage si c’était le cas de disputer ses matchs à Décines pour présenter un stade conforme à leur niveau. Une situation que l’on ne souhaite pas voir du côté de l’OL. Même si les Verts ne sont pas dans le coeur des Lyonnais et de leurs supporters, une descente enlèverait un peu de piment à la saison rhodanienne.

« Le truc le plus absurde du monde »

Ce jeudi, Claudio Caçapa est allé en ce sens pour expliquer qu’il ne bondirait pas de joie si jamais Saint-Etienne devait être rétrogradé en fin de saison. Il n’est pas le seul, puisque le supporter emblématique Barth, revenu sur OL TV, a confié à Aujourd’hui en France qu’une descente de l’ASSE ne serait pas une bonne chose. « C’est le premier match que j’ai vu. Être lyonnais et vouloir que les Verts descendent, c’est le truc le plus absurde du monde, c’est nier l’histoire de toute une région. Cela donne du grain à moudre à tout le monde », a balancé l’animateur, qui n’oublie pas que le derby est l’un des rares matchs de l’année, avec les réceptions de l’OM et du PSG, à remplir le Groupama Stadium.

Le derby doit continuer en Ligue 1

Un attrait non négligeable pour les finances de l’OL, qui ne sont pas au mieux. Et concernant les supporter lyonnais, leur volonté de voir l’ASSE descendre d’un échelon est exagérée, et les banderoles sont plus pour l’image et la moquerie qu’autre chose, selon Cyril Collot, historien et écrivain sur le derby régional. « Pour tout le monde à Lyon, le derby est le match de l’année, surtout une année où l’OL ne va pas jouer de Coupe d’Europe. Les supporters se mentent à eux-mêmes, tous ont envie que le derby continue », a assuré le spécialiste, pour qui la 38e journée donnera finalement lieu à un peu de suspense pour les supporters lyonnais.