ASSE-OL ‍: Les Verts remportent le derby dans la polémique

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

30e journée de Ligue 1 :

Stade Geoffroy-Guichard.

AS Saint-Etienne - Olympique Lyonnais : 2-1.

Buts : Stassin (10e, 67e) pour l’ASSE ; Tessmann (76e) pour l’OL.

Fort en rebondissements, le 126e derby de l’histoire entre Saint-Etienne et Lyon a accouché d’une victoire des Verts (2-1), sur fond de polémiques après un carton rouge annulé au double buteur Stassin et une reprise du match après qu'un arbitre ait reçu un projectile...

Trois jours après une soirée marquante à Manchester United en Europa League, les Lyonnais s'attendaient à vivre un nouveau match de folie du côté du Chaudron. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce derby a été spectaculaire dans tous les sens du terme… Dominateurs en début de rencontre, les Verts ouvraient logiquement la marque. Sur un centre précis de Pétrot depuis le côté gauche, Stassin profitait d’une absence de marquage de la défense lyonnaise pour tromper Descamps d’une tête piquée aux six mètres (1-0 à la 10e). Suite à cette ouverture du score, Sainté poussait pour faire le break avec Tardieu (21e), sans réussite. Quelques minutes plus tard, le derby aurait pu basculer, mais la VAR et Monsieur Letexier en décidaient autrement. Pour un tacle par derrière non maîtrisé sur la cheville de Tolisso, Stassin écopait d’abord d’un carton rouge… que Monsieur Letexier annulait finalement à la demande de la VAR alors que Tolisso sortait blessé sur une civière (25e).

Suite à ce fait de jeu qui a causé l'incompréhension chez les suiveurs de la L1, le match partait dans tous les sens. Juste avant la pause, la rencontre était même interrompue après qu’un arbitre assistant ait reçu un projectile sur la tête (45e). Et alors que tout le monde pensait que le match allait être arrêté pour de bon, le derby reprenait finalement après une longue interruption pour quelques minutes jusqu’à la mi-temps...

Au retour des vestiaires, Sainté revenait du bon pied avec Davitashvili (59e) et Ekwah (64e), qui trouvait la barre. Mais c’est l'homme du soir, Stassin, qui enflammait de nouveau le Chaudron après l’heure de jeu. Profitant d'un cafouillage lyonnais et sans se poser de questions aux 25 mètres, l’attaquant belge décochait une frappe flottante qui trompait Descamps (2-0 à la 67e).

Suite à ce break des Verts, les Gones se réveillaient. Maitland-Niles trouvait d'abord le poteau (70e), puis Mikautadze se montrait aussi dangereux (72e), mais c’est Tessmann qui relançait le suspense. À l’entrée de la surface stéphanoise, le milieu américain se jouait d’Appiah avant de se remettre sur son pied droit et d’ajuster Larsonneur pour réduire l’écart (2-1 à la 76e). Malgré ce but lyonnais, le club du Forez tenait bon jusqu'au bout pour s'offrir son derby à la maison !

À cause de cette défaite dans la polémique, l’OL descend à la sixième place de la L1 et fait la mauvaise opération dans la course au podium. Les Gones de Paulo Fonseca sont maintenant à quatre unités de l’OM et trois de Monaco. De leurs côtés, les Verts d’Eirik Horneland reprennent vie dans la lutte pour le maintien, sachant qu’ils recollent à égalité du Havre pour la place de barragiste. Sainté n’a plus que trois points de retard sur les premiers non-relégables, Angers et Nantes, à quatre journées de la fin.