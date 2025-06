L’Arabie Saoudite débarque pour sauver l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a besoin de fonds rapidement pour passer l'appel devant la DNCG. Un richissime saoudien voit une occasion en or se présenter.

Des fonds qui ne sont pas arrivés, des calculs qui ne collent pas, de l’argent qui se trouve sur les comptes d’Eagle et non de l’OL, un discours plein de promesses avec très peu d’actes, John Textor a eu tout faux lors de sa présentation devant la DNCG ce mardi. Résultat, le gendarme financier a décrété que l’Olympique Lyonnais jouerait en Ligue 2 la saison prochaine. Une décision forte qui montre à quel point la situation est compliquée à l’OL, où le propriétaire américain ne semble pas maitriser du tout la situation. Que ce soit sur le plan humain avec ses relations dans le club et dans les instances, ou sur le plan financier avec un manque total de garantie.

Sheffield United pour un transfert rapide

L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel



🗞 Le communiqué 👇 — Olympique Lyonnais (@OL) June 24, 2025

Pour être convaincant en appel, l’OL va devoir être impeccable sur tous les dossiers. L’absence de trésorerie est un réel problème, avec un manque de fonds propres qui ne donne aucune garantie sur la bonne santé financière du club à la DNCG. Boucler quelques gros transferts dans les prochains jours peut permettre de sauver la face. C’est en ce sens que le journaliste anglais Ethan Todd, qui suit de près l’actualité de Sheffield United, annonce que le club de Championship (D2 anglaise) envisage de foncer sur un joueur de l’OL en profitant de sa situation économique compliquée.

Il y a des transferts rapides à effectuer et les Blades, qui ont terminé 3e de Championship mais ont échoué à la montée en Premier League en barrage contre Sunderland, entendent bien boucler la signature de Aaron Maitland-Niles. L’OL n’était pas vendeur au départ, mais en cas d’offre à 10 millions d’euros, l’Anglais ne sera pas retenu. Et le club de Sheffield a les moyens de vite passer à l’action, sachant qu’il est dirigé par Abdullah bin Mosaad Al Saud. L’homme d’affaire saoudien, qui a racheté la totalité des parts du club en 2024, ne manque pas de moyens financiers pour aller au bout de ses ambitions, c’est à dire remettre Sheffield United en Premier League, deux ans après sa relégation. Pour l’OL, une telle rentrée d’argent rapide ne serait pas à négliger, et éviterait aussi dans un premier temps la perte d’un joueur indispensable comme Lucas Perri ou Georges Mikautadze.