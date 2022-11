Karim Benzema le confirme, il ne jouera plus à Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

C'était le rêve de l'ensemble des supporters de l'Olympique Lyonnais, mais il ne se réalisera jamais, Karim Benzema a confirmé que sa carrière de footballeur ne repassera pas par l'OL.

Encore auréolé de son triomphe dans le Ballon d’Or 2022, Karim Benzema sait qu’il sera attendu avec l’équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde au Qatar. Mais l’attaquant tricolore du Real Madrid ne rate jamais une occasion de dire tout le bien qu’il pense de Lyon, une ville et un club où il a grandi. Agé de 34 ans, et 13 ans après avoir quitté l’OL de Jean-Michel Aulas pour rejoindre les Merengue de Florentino Perez pour 35 millions d’euros plus des bonus, KB9 est conscient que sa carrière tire gentiment vers sa fin. Et à chaque fois, Karim Benzema sait que du côté de Lyon on souhaite toujours que l’attaquant revienne à l’Olympique Lyonnais pour une dernière danse. Au fil des années, cette idée a connu des hauts et de bas, le président de l’OL ne masquant pas que cela était un vrai fantasme pour lui, mais pour le Ballon d’Or lyonnais c’est à oublier.

Karim Benzema à Lyon c'est oui, comme joueur c'est non

Ce vendredi, Karim Benzema a participé à un live sur Twitch avec Zack Nani, supporter affirmé de l’Olympique Lyonnais et streamer star. Et forcément, l’attaquant français du Real Madrid n’a pas échappé à une question sur la possibilité d’un retour à l’OL, et sa réponse a été claire et nette. « J’ai laissé une belle image à Lyon et elle ne doit pas bouger, ça doit rester comme ça. J’ai fait ce que j’avais à faire. Maintenant, si je peux revenir un jour travailler à Lyon c’est avec plaisir, mais ce ne sera pas en tant que joueur », a précisé, lors de cette émission réalisée depuis Madrid, Karim Benzema, histoire que les supporters lyonnais soient clairement informés de ses projets d’avenir. Le Ballon d'Or ne ferme pas la porte à l'OL, mais il faut se faire une raison, on ne le reverra plus jouer en Ligue 1.