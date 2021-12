Juninho quitte Lyon, annonce imminente !

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va devoir gérer un gros problème supplémentaire dans les prochains jours puisque Juninho s'apprête à officialiser son départ de l'OL dès le mois de janvier.

Il y a un mois, le directeur sportif brésilien de Lyon avait surpris tout le monde en annonçant lors d’une interview qu’il avait décidé de partir en fin de saison. Même si Juninho avait dit dès le départ qu’il venait pour trois ans, tout le monde pensait que ce bail serait renouvelé sans problème. Mais ce ne sera pas le cas, et les choses devraient même s’accélérer si l’on en croit Vincent Duluc. Le journaliste, qui connaît très bien les coulisses de l’Olympique Lyonnais, explique en effet que cette sortie médiatique de Juninho a marqué un tournant dans la relation entre ce dernier et le duo Aulas-Ponsot, qui n’était pas du tout au courant que l’ancien joueur emblématique de l’OL allait jeter cette bombe. Une attitude qui a été prise comme une petite crise d’ego et surtout un léger coup de couteau dans le dos alors que sportivement c’est compliqué pour l’équipe de Peter Bosz.

Juninho a déçu Aulas et l'OL

Pas une surprise, c'est normal et c'est mieux pour tout le monde



(Et donc à la longue liste d'échecs sportifs de JMA depuis 10 ans, on rajoute qu'il a totalement foiré le retour de Juninho au club)https://t.co/fI57S9rmh1 — Raymond Jacquet (@Raymond_Jacquet) December 8, 2021

C’est dans ce climat tendu entre Juninho et l’Olympique Lyonnais que le club rhodanien prépare le prochain mercato, en sachant que le directeur brésilien devra travailler sur le recrutement de joueurs qu’il ne verra probablement pas l’été prochain sous le maillot de l’OL. Et même si Vincent Ponsot semble désormais le nouvel homme fort de l’actuel 12e du classement de Ligue 1, Vincent Duluc confirme que le club de la capitale des Gaules réfléchit déjà concernant le successeur de Juninho, tout cela en se posant forcément la question d’un possible changement sur le banc si la situation sportive ne s’améliorait pas rapidement. « Juninho, lui, peut difficilement occulter le mal-être et la fatigue qu'il a exprimés, et n'a pas de raison de rester six mois de plus s'il n'est plus associé aux décisions sportives majeures (...) Dans les jours à venir, il pourrait donc annoncer son départ de l'Olympique Lyonnais dès le mois de janvier », annonce le journaliste du quotidien sportif.

Dans la situation actuelle de l’Olympique Lyonnais, et sans même savoir ce que la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel va décider suite aux incidents du match OL-OM, l’annonce imminente du départ de Juninho va être un nouveau séisme pour le club de Jean-Michel Aulas. Le président rhodanien va devoir utiliser de sacrés arguments pour convaincre ses supporters que tout va bien à Lyon. Un discours qui a de plus en plus de mal à passer même chez ses plus ardents fans. De même, Petez Bosz va devoir expliquer à Bruno Guimaraes et Lucas Paqueta qu'il y aura une vie à Lyon sans Juninho.