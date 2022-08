Jérôme Boateng bluffe l’OL et Peter Bosz

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Poussé dehors par l'Olympique Lyonnais, Jérome Boateng a fait savoir sa décision à son club. Il compte regagner sa place et ne veut pas partir cet été.

Ravi de récupérer un joueur d’expérience et de la stature de Jérome Boateng l’été dernier, Peter Bosz a vite déchanté. Le défenseur central n’a jamais réussi à prendre le rythme de la Ligue 1, un championnat très physique où il a donc énormément souffert avec son manque de préparation et son jeu habituellement basé sur la domination technique du Bayern Munich et de l’équipe d’Allemagne. La saison galère a pris fin, et désormais c’est sur le banc de touche que le joueur s’installe à chaque match. Une situation dérangeante forcément puisque l’OL lui a fait signer un contrat de deux avec un salaire copieux, et que Jérome Boateng n’a pas l’air pressé de partir pour libérer un peu de place à ce niveau.

Boateng voit une place à prendre pour lui

Pire encore, L’Equipe affirme que l’ancienne tour de contrôle du Bayern a l’intention d’inverser totalement la tendance et de s’imposer à l’Olympique Lyonnais cette saison. Il estime que le coup est jouable si on lui laisse sa chance, et qu’il peut retrouver son meilleur niveau et aider Lyon à atteindre ses objectifs. Une situation qui complique cette fin de mercato dans le Rhône, où le départ de Boateng est espéré, tout comme celui d’Houssem Aouar. Il reste à savoir si la posture de l’international allemand est de nature à faire infléchir les dirigeants lyonnais, ou s’il s’agit simplement d’un nouvel épisode d’un bras de fer déguisé pour réintégrer le groupe et retrouver les terrains. Chez les supporters, les réponses à cette information sont partagées, puisqu’un Jérome Boateng en forme pourrait en effet indéniablement apporter au club, même si l’Allemand n’a pas répondu présent pendant un an, et est désormais totalement à court de rythme après n’avoir joué aucun des trois premiers matchs officiels de la saison.