Ita : Un clash avec Ibrahimovic, cet ancien de l’OL rigole

En septembre dernier, Pierre Kalulu a quitté l’OL au profit de l’AC Milan, où il évolue notamment au côté de Zlatan Ibrahimovic.

Toujours dans une période d’adaptation et d’apprentissage, Pierre Kalulu a tout de même disputé 13 matchs depuis le début de la saison, dont une titularisation en Europa League contre le Sparta Prague au mois de décembre. Avant le début de ce match, Zlatan Ibrahimovic avait lancé une petite pique à Pierre Kalulu en lui expliquant gentiment qu’il devait enlever ses gants car les porter montrait un signe de fébrilité envoyé à l’adversaire. Une polémique qui avait fait son chemin en Italie, et qui a bien fait marrer Pierre Kalulu comme raconté par l’ancien défenseur de l’OL dans une interview accordée à Eurosport.

« J'ai vu que cette histoire avait été relayée. Je commençais à recevoir les notifications dans la matinée... Pour être honnête, les versions changeaient quand même en fonction des langues. En italien, ça allait. Après je l'ai vue en anglais, et ça commençait à changer. Et quand je l'ai vue en français... Mais ça m'a fait beaucoup sourire. Sans rentrer dans les détails, ce n'était rien de spécial. L'histoire a été un peu exagérée. Ce n'était rien de bien méchant, c'était dans le feu de l'action » raconte Pierre Kalulu, lequel a profité de l’occasion pour brièvement revenir sur les conditions de son départ de l’Olympique Lyonnais, où Jean-Michel Aulas avait tout fait pour le retenir.

Kalulu raconte son départ de l'OL

« Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. C'était le premier choix à faire dans ma jeune carrière. Habituellement, quand tu montes les échelons, tu as juste pour idée de faire une année de plus au club. Mais tout s'est fait de manière assez simple. L'AC Milan tenait beaucoup à moi. C'était une opportunité unique. Personne ne peut prédire ce qu'il se serait passé si j'étais resté à Lyon. Peut-être que tout se serait bien passé, peut-être pas. Milan, c'était aussi un saut dans l'inconnu. Il y avait forcément des appréhensions. Mais il y avait aussi un véritable intérêt et un vrai projet derrière. Voilà pourquoi j'ai penché pour Milan » confie Pierre Kalulu, qui ne cache pas que le discours de Paolo Maldini a été déterminant dans son choix. Un départ que l’OL doit regretter au vu du potentiel de Pierre Kalulu, convoqué par Sylvain Ripoll pour l’Euro Espoirs avec les Bleuets.