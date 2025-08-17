Il va signer à l’OL, « ‍ce n’est pas normal ‍»

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL tient enfin son gardien numéro 1, qui se pose en France depuis Majorque, même si ce fut un peu trop compliqué à conclure aux yeux de l'intéressé.

L’Olympique Lyonnais a plutôt bien géré son entrée en matière avec une victoire 1-0 à Lens pour donner un bon coup de booster à la saison 2025-2026. Malgré la bonne prestation de Rémy Descamps, un gardien va arriver très rapidement puisque Dominik Greif a enfin eu le feu vert de Majorque pour rejoindre la cité des Gones. Le gardien slovaque arrive bien sûr avec l’étiquette de gardien numéro 1, mais il a forcément perdu un peu de temps avec cette signature à rallonge qui se dessine. En effet, Majorque a mis beaucoup de temps à accepter l’offre de l’OL, demandant des garanties bancaires, avant d’exiger une assurance financière, puis de négocier, sans réussite, une augmentation du tarif.

Greif s'étonne de la lenteur des discussions

🚨Greif desde el aeropuerto🚨



“No estaba bien que tardase tanto por todas las partes pero ha salido bien para todos”



“Termina un capítulo en el @RCD_Mallorca, mi casa va a estar siempre aquí”



El portero pone rumbo a Francia para jugar en el @OL



📹 @javiierqueredaa pic.twitter.com/gpIMLv0bfk — SER Deportivos Baleares (@SERdepbaleares) August 17, 2025

Résultat, aperçu par la télévision espagnole à l’aéroport de Majorque en train de s’envoler vers Lyon ce dimanche, Dominik Greif l’avait un peu mauvaise sur les conditions de son départ, qui l’ont privée d’au moins deux semaines d’entrainement avec son futur club. « Ce n’était pas normal que cela prenne autant de temps pour tout le monde, mais tout s’est bien terminé à la fin. Un chapitre se termine à Majorque. Je serai toujours chez moi ici », a confié le gardien slovaque sur le chemin de la France. Nul doute que le successeur annoncé de Lucas Perri sera bien accueilli à Lyon, avec la visite médicale et sa signature qui ne sont désormais plus qu’une question d’heures. Ensuite, ce sera à Paulo Fonseca de juger s’il sera sollicité dans les buts dès le prochain match, avec la réception de Metz samedi prochain.