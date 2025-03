Il s'attend à être viré de l'OL à tout moment

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Nemanja Matic sait que rien n’est joué d’avance dans le football. Le milieu de terrain est conscient que son avenir peut être bouleversé cet été.

Depuis qu’il a fait ses premiers pas sous les couleurs de l’Olympique Lyonnais en janvier 2024, Nemanja Matic est considéré comme un joueur majeur de l’effectif. Le plus long de sa carrière étant derrière lui, il a toutes les clés en main pour être un cadre du groupe, dont la voix porte et importe. Pour autant, malgré toute l’importance qu’il peut avoir, il ne sera jamais considéré comme un intouchable. Son contrat actuel prendra fin en juin 2026 et les résultats sportifs ne changeront rien : si son entraineur ne veut plus de lui, il n’aura aucun intérêt à rester. C’est en tout cas ce qu’il affirme. À l’heure où l’Olympique Lyonnais est encore en lice en Ligue Europa, l’ancien international serbe a donné son ressenti sur sa fin de carrière et sur ce qui peut lui arriver d’ici à la fin de la prochaine saison.

« Ca ne dépend pas que de moi »

Dans un entretien accordé à L’Equipe, Nemanja Matic revient sur la possibilité de terminer sa carrière sur une victoire finale en Ligue Europa. « Même si on gagne, je serai encore sous contrat. Dans le foot, on ne sait jamais ce qu'il peut arriver. Beaucoup de choses peuvent changer en peu de temps. Dans ma tête, je suis un joueur de l'OL et je fais de mon mieux pour l'équipe. Mais ça ne dépend pas que de moi. Il peut y avoir un nouveau coach qui vient et qui ne veut plus de moi, et là, il faut trouver une solution. Tout est possible ! Mais pour l'instant, je dois aider l'équipe à s'améliorer, pour qu'on finisse la saison très fort », a-t-il expliqué au quotidien sportif français celui qui possède le plus gros salaire de l'OL, à hauteur de celui d'Alexandre Lacazette.

Pour rappel, Nemanja Matic a disputé trois finales de C3 avec trois clubs différents... et les a toutes perdues. S’il parvient à guider l’OL jusqu’à l’ultime match avant la coupe, nul doute que son rôle dans la préparation d’un tel match sera prépondérant.