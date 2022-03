Il égratigne Lyon, Peter Bosz l'envoie bouler

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'entraîneur du FC Porto a jugé utile de pointer les lacunes défensives de l'Olympique Lyonnais avant le match aller d'Europa League entre les deux clubs. Peter Bosz n'a pas apprécié et a fermement répondu à Sergio Conceiçao.

Contrairement aux habitudes, c’est ce mercredi, et non jeudi, que l’Olympique Lyonnais jouera son match aller des huitièmes de finale de l’Europa League en déplacement à l’Estadio do Dragao où l’OL affrontera le FC Porto, leader du championnat du Portugal et invaincu depuis 18 matchs (15 victoires et 3 nuls). La proximité avec Braga, qui reçoit Monaco jeudi soir, a contraint les responsables de la sécurité à demander à l’UEFA d’avancer le choc Porto-OL, ce qui a été accepté. À la veille de ce rendez-vous entre deux grosses cylindrées européennes, c’est Sergio Conceiçao qui a tiré le premier. L’entraîneur portugais de Porto, qui connaît bien la Ligue 1 puisqu’il a fait un passage rapide au FC Nantes, où il a rompu son contrat après six mois afin de rejoindre son poste actuel, a notamment pointé du doigt les prestations de la défense lyonnaise, dont il pense clairement que c’est le point faible de l’OL. « Lyon a déçu en Ligue 1, je suis le Championnat de France et je sais qu'ils ont quelques faiblesses défensives. On a cherché à comprendre là où il faudra appuyer, voir ce que nous devons faire en équipe », a lancé le technicien portugais.

Bosz répond directement aux critiques de Porto

Des propos qui sont évidemment revenus aux oreilles de Peter Bosz, lequel n’a pas vraiment apprécié que son homologue de Porto tienne de tels propos à l’encontre de ses défenseurs. Et l’entraîneur néerlandais de l’Olympique Lyonnais a répondu sans détour à Sergio Conceiçao. « J’ai entendu ce que l’entraîneur de Porto a dit, mais je pense que ces derniers temps, on n'a pas ces problèmes. Et puis, alors qu'on n'avait pas marqué beaucoup de buts non plus, ça peut changer vite. La preuve, on a marqué quatre buts contre Lorient vendredi en Ligue 1. Et sur le plan défensif, on est plus solide, je le redis, je ne suis pas d'accord avec lui », a lancé un Peter Bosz, pas vraiment agacé mais plutôt très déterminé. Si en Ligue 1, l’Olympique Lyonnais n’a que la neuvième défense, elle a aussi la neuvième attaque, un bilan plutôt équilibré.