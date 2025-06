Il cartonne à l’Euro et envoie un message d'amour à l'OL

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France s'est défaite dans la douleur de la Géorgie il y a quelques jours pour son entrée en lice à l'Euro des moins de 21 ans. Thierno Barry aura été l'un des héros tricolores lors de cette rencontre.

Les Bleuets sont passés près de la correctionnelle samedi dernier lors de leur rencontre face à la Géorgie lors de l'Euro des moins de 21 ans. Les hommes de Gérald Baticle ont renversé la rencontre au bout du bout grâce à un but de Thierno Barry. L'attaquant de Villarreal est dans une très belle forme et compte bien continuer à prouver sa valeur. Il est d'ailleurs courtisé par de très belles équipes. Natif de Lyon, Barry n'a jamais joué pour le club de sa ville, l'OL, qui n'a pas voulu miser sur lui. De quoi lui donner des regrets ? Pas vraiment, même si jouer pour les Gones aurait été un grand honneur pour lui.

Barry n'a pas de regrets, mais...

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, Barry a en effet indiqué concernant l'Olympique Lyonnais : « J'aime bien l'OL car je suis Lyonnais mais je vais vous avouer un truc, je n'ai pas de club de coeur. Je ne supporte personne, à part le club dans lequel je joue. Je m'attache de ouf à partout où je passe ! Par exemple, le FC Bâle est vraiment dans mon coeur. Mais je n'ai jamais été un supporter... C'est peut-être parce que je n'ai jamais trop aimé regarder des matches. Moi, tu me donnes le choix entre regarder la finale de la Ligue des champions et aller jouer au city-stade, je préfère jouer au city-stade. Regarder, ça ne me sert à rien. Je préfère vivre le moment ». Ce mardi, l'équipe de France Espoirs sera aux prises avec la Pologne pour son deuxième match de poules. Thierno Barry aura une nouvelle opportunité de se montrer.