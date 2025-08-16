Il arrive à l'OL et se prend un coup de pression

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Il y a eu beaucoup de départs et de ventes à l'OL, mais il y a tout de même des recrues. Et avec une grosse attente envers Tyler Morton, le milieu de terrain arrivé de Liverpool cet été.

L’Olympique Lyonnais a beau avoir surtout concentré ses efforts sur les départs de joueurs majeurs cet été, les supporters n’ont d’yeux que pour les joueurs qui sont désormais arrivées et porteront le maillot lyonnais cette saison. Le recrutement a été pour le moins original, avec des joueurs venus de l’étranger pour tenter de relancer une équipe qui n’avait pas les moyens d’aller piocher dans les meilleurs clubs européens. Et pourtant, c’est à Liverpool que l’OL est allé faire son plus gros investissement de l’été, en mettant 10 millions d’euros pour aller chercher un joueur non utilisés des Reds, Tyler Morton. Un sacré pari pour ce milieu de terrain deux fois prêté en D2 anglaise, et qui sentait bien que la porte était fermée dans le club de la Mersey. Le champion d’Europe espoirs arrive désormais à Lyon avec une belle pression sur les épaules, car les fans attendent de lui qu’il donne le rythme, distribue le jeu et porte son équipe avec sa touche technique et son rythme box-to-box.

Pas de quoi faire peur à ce joueur très apprécié à Liverpool, et l’OL a réalisé un très bon choix en le faisant venir, assure Grégory Vignal. L’ancien joueur des Reds, désormais entraineur en Lettonie, s’est confié dans L’Equipe dans ce pari osé mais qui pourrait bien être gagnant à Lyon. « Il se montre assez joueur devant sa défense car il a une très bonne technique. Je me rappelle de son premier prêt à Blackburn, il m’avait déjà beaucoup plu. Je ne le voyais pas signer à Lyon mais plutôt continuer en Premier League. C’est un bon coup, ils ne se sont pas trompés sur le profil », assure celui qui a failli être entraineur de la réserve de Liverpool ces dernières années. De grosses attentes donc, mais attention à la surchauffe pour ce joueur qui n’a quasiment pas joué l’été dernier, mais sort d’un été à rallonge avec l’Euro espoirs avec l’Angleterre.