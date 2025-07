Gonçalo Borges zappe l'OL pour Botafogo

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

En manque de moyens pour préparer la saison prochaine, l'Olympique Lyonnais va devoir trouver des pistes intelligentes. Celle menant à Gonçalo Borges en était une, mais le joueur de Porto préfère signer… à Botafogo.

Le contexte économique de l'Olympique Lyonnais ne fait clairement pas rêver. Avec le maintien administratif du club rhodanien en Ligue 1, la nouvelle direction chapeautée par Michele Kang et Michael Gerlinger doit prendre un virage total pour éviter un nouveau fiasco dans un an. En ce sens, les dépenses vont être beaucoup plus contrôlées, alors que les départs de nombreux joueurs sont attendus afin d'alléger la masse salariale et renflouer les caisses. Concernant le recrutement, cet été ne se fera pas sous le signe de la folie des grandeurs mais plutôt de la recherche intelligente de joueurs peu coûteux. C'est pour cela que la direction sportive avait coché le nom de Gonçalo Borges, l'ailier du FC Porto.

Gonçalo Borges n'ira pas à l'OL

O Botafogo está perto de contratar o Gonçalo Borges, atacante português de 24 anos.



O ponta direita do Porto teve 2 Gols e 7 Assistências nas últimas duas temporadas (61 partidas | 1638 minutos).



Via @abolapt pic.twitter.com/MXl9pi5jji — DataFut (@DataFutebol) July 16, 2025

En manque de temps de jeu à Porto, Gonçalo Borges aimerait quitter le club pour trouver meilleure condition ailleurs. Conscient de cette opportunité, l'OL a tenté sa chance. Si l'on en croit les données Transfermarkt, il n'aurait fallu dépenser que 5 millions d'euros pour le recruter. Sauf qu'aux dernières nouvelles, le joueur n'ira pas dans le Rhône. En effet, selon les informations de A Bola, Botafogo est sur le point de recruter celui qui a inscrit 2 buts et délivré 7 passes décisives la saison dernière. Un intérêt qui pose question étant donné que l'écurie carioca et celle lyonnaise sont toujours sous l'égide de la même entité.

Quant à l'Olympique Lyonnais, il va falloir se tourner vers d'autres pistes. En espérant, pour les prochaines fois, que John Textor et Botagofo ne s'interfèrent pas dans les opérations lyonnaises.