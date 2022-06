Foster Gillett achète l’OL, Liverpool se marre

Dans : OL.

Foster Gillett est annoncé comme le futur repreneur de l'OL. Le fils de l'ancien propriétaire de Liverpool n'a pas forcément convaincu par le passé, mais les Lyonnais font confiance à Jean-Michel Aulas.

C’est la grosse information de cette semaine dans le football français. Jean-Michel Aulas, qui cherche depuis plusieurs semaines désormais des repreneurs pour les parts de l'OL mises en vente par deux actionnaires majeurs, se tourne vers les Etats-Unis. Trois candidats sont sur le coup, et si John Textor semblait le plus proche, au point de visiter les installations récemment, c’est George Gillett qui est désormais pressenti pour rafler la mise. Il récupèrerait les parts de Pathé et IDG, tout en récupérant une participation des parts d’Aulas dans l’affaire. Le tout pour un montant estimé à 600 millions d’euros qui semble assez fou, mais envoie forcément du lourd. Cela permettrait d’augmenter le capital du club, de le désendetter et aussi de renforcer l’équipe sur le marché des transferts.

Une information qui est arrivée jusqu’aux oreilles des fans de Liverpool. Il faut dire que le père de Foster Gillett, George Gillett, est particulièrement connu à Liverpool pour avoir été le propriétaire des Reds de 2007 à 2010. Son passage a été houleux, et l’Américain avait fin par céder la main sous la pression des supporters et des sponsors, alors que le club de la Mersey était au bord du dépôt de bilan et dans la zone de relégation au moment de son départ. Foster Gillett en était alors membre du conseil d’administration et directeur du club. Il représentait surtout son père, principal cible des critiques, insultes et menaces des fans pendant cette difficile période. La publication de cette information en provenance de Lyon a en tout cas provoqué des réactions de compassion de la part des supporters des Reds. « Pauvres Lyonnais, ils ne méritent pas ça », « Ils ne savent pas ce qui les attend », « Je les plains », ont commenté les fans de Liverpool. Les messages sont passés, même si pour le moment, cette prudence n’a pas touché Lyon et ses suiveurs, qui font confiance à Jean-Michel Aulas pour trouver le meilleur investisseur possible pour l’OL.