Fofana quitte d'urgence l'OL à la demande de Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir viré Yannick Ferrera de son poste d'entraîneur de Molenbeek, John Textor a décidé de confier ce poste à Gueïda Fofana, qui dirige la réserve de l'Olympique Lyonnais.

Propriété d'Eagle Football Group, le club de Molenbeek a longtemps fait la course en tête dans le championnat de D2 en Belgique, mais finalement le club devra passer par les barrages pour espérer monter dans l'élite. Avant même le début de ces playoffs, John Textor a décidé de changer d'entraîneur et de remplacer Yannick Ferrera. Et ce mercredi, L'Equipe annonce que c'est l'ancien joueur de l'OL, désormais entraîneur de la réserve de l'Olympique Lyonnais qui évolue en National 3 et peut encore monter en National 2. Malgré cette possibilité, John Textor n'a donc pas hésité à envoyer Gueïda Fofana en mission spéciale en Belgique pour faire monter Molenbeek.

On relève la tête et on se tourne vers les play-offs !



Eerste stap: de dubbele confrontatie tegen Lokeren-Temse 👊 pic.twitter.com/SDW1ZnG7dq — RWDM (@RWDMolenbeek) April 21, 2025

Ce dernier va devoir rapidement mettre ses idées en application, puisque ce jeudi le club belge d'Eagle Football Group jouera contre Lokeren son premier match des playoffs de promotion. Plus précisément, Molenbeek se déplacera jeudi à Lokeren avec un match retour dimanche à Molenbeek. En cas de qualification face une formation invaincue depuis neuf matchs, la formation dorénavant entraînée par Fofana devra encore passer deux tours avant de monter en Jupiler Pro League. On a connu mission plus simple pour un technicien qui n'aura eu que 24h pour préparer un match aussi décisif. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que John Textor envoie un ancien joueur de l'OL à Molenbeek, cela avait déjà été le cas avec Claudio Caçapa, lequel était d'abord passé par Botafogo avant de rejoindre la Belgique.