Bel ‍: Textor change d'entraîneur à Molenbeek

Dans : Foot Europeen.

Par Claude Dautel

John Textor n'est pas du genre à tergiverser lorsqu'il s'agit des entraîneurs des clubs d'Eagle Football Groupe. Ce samedi, c'est Yannick Ferrera, le technicien de Molenbeek, qui a été limogé.

Au lendemain de la défaite de Molenbeek, ce qui oblige le club de D2 belge à passer par les barrages pour espérer accéder à la Jupiler Pro league, John Textor a décidé qu'il fallait provoquer un électrochoc et a donc décidé de se séparer de son entraîneur. « Le Racing White Daring Molenbeek et Yannick Ferrera ont décidé ce samedi matin de se séparer d’un commun accord. Le club félicite Yannick pour le travail accompli et lui souhaite tout le meilleur pour la suite de sa carrière. Igor De Camargo est désormais le T1 de l’équipe première ad interim, à l’entame des barrages de la D1B. « Bien que difficile, cette décision a été prise d’un commun accord dans un climat de respect et de sérénité », explique Maxime Vossen, le CEO du club. « Yannick Ferrera estime que, dans le contexte actuel, il est préférable de laisser la place afin de donner un nouvel élan à l’équipe à l’approche de ce défi majeur que représentent les barrages de la D1B. Nous avons toute confiance en Igor De Camargo, qui connaît parfaitement le groupe, et nous donnons rendez-vous, malgré la grande déception vécue ce vendredi, à nos supporters ce jeudi 24 avril pour le match à Lokeren », indique le club belge, qui comme l’OL et Botafogo, appartient à la planète Textor.