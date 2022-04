Faute professionnelle, l'accusation lourde contre l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L’Olympique Lyonnais n’a pas vraiment eu l’attitude d’une équipe qui jouait sa saison ce jeudi soir au London Stadium.

Face à une équipe de West Ham réduite à 10 et bien limitée dans le jeu, les joueurs de Peter Bosz ont failli perdre, se retrouvant menés après une incroyable série d’erreurs défensives sur une action. L’égalisation lyonnaise a permis de sauver les meubles, mais ce n’est clairement pas suffisant face à une formation qui s’est contentée de rester derrière. Sans un nouvel éclair de Tetê, l’OL aurait même pu se retrouver en retard à mi-parcours. Si tout reste bien évidemment jouable après ce match nul 1-1 en terre londonienne, les Lyonnais ont laissé passer une chance de s’imposer et de montrer qu’ils voulaient aller chercher cette Europa League pour effacer leur saison décevante en championnat. Après le match, Anthony Lopes l’avait très mauvaise et a employé des mots très forts pour bien marquer sa colère.

Une demi-finale à aller chercher

⭐ Notre milieu Tanguy Ndombele, buteur face à West Ham ce jeudi, est en lice pour être élu 𝗣𝗹𝗮𝘆𝗲𝗿 𝗼𝗳 𝗧𝗵𝗲 𝗪𝗲𝗲𝗸 de ces quarts de finale aller d'@EuropaLeague ! ⚡ #UEL



Vous avez jusqu'à 15h pour voter en faveur de notre Lyonnais 👉 https://t.co/EbaDaB2LGi pic.twitter.com/PW2O8pfMhk — Olympique Lyonnais (@OL) April 8, 2022

« Il y a des regrets vis-à-vis de la physionomie du match. On rentre à 0-0 à la mi-temps. Ils prennent ce rouge, c'est un combat de venir en Angleterre et on devait rester attentifs. Mais on est mal entrés dans la deuxième période, on prend un but que j'estime être un peu comme une faute professionnelle. On a bien réagi ensuite, même si je pense qu'on pouvait repartir avec un résultat plus positif. Le retour sera différent. Il faudra gagner pour aller chercher cette demi-finale », a livré le gardien franco-portugais de l’OL, qui ne comprend pas comment son équipe s’est retrouvée dans la position de prendre un but face à une formation de West Ham qui ne cherchait même pas à attaquer. Si le retour au Groupama Stadium sera forcément différent, il n’est pas certain que les Hammers ouvrent plus le jeu, et l’OL devra se montrer beaucoup plus convaincant sur le plan offensif pour aller chercher cette qualification plus que nécessaire.