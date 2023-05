Eric Abidal murmuré à l’OL, les réactions sont terribles

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le nom d'Eric Abidal a été proposé par un ancien haut dirigeant du FC Barcelone à John Textor. Ancien de l'OL, Abidal ne fait toutefois pas rêver les supporters.

Avis aux dirigeants, recruteurs et techniciens qui cherchent des places, l’Olympique Lyonnais se prépare à un vaste chantier cet été afin de restructurer le club à la sauce John Textor. Le nouveau propriétaire a viré Jean-Michel Aulas de son fauteuil de président, et cela va avoir des conséquences à tous les niveaux. Tout l’organigramme fera peau neuve dans les prochaines semaines, et cela aura des conséquences forcément sur le mercato et le futur effectif. En attendant de voir le résultat, l’Américain cherche à bien s’entourer, et le nom d’Eric Abidal a été proposé. Selon le journaliste Sacha Tavolieri, c’est l’ancien directeur général du FC Barcelone, Oscar Grau, qui a présenté l’ancien défenseur central de l’équipe de France aux équipes de John Textor. Grau a eu Eric Abidal sous sa coupe quand ce dernier était le chef de la cellule de recrutement du Barça, et il postulerait désormais à la place de directeur sportif du côté de l’Olympique Lyonnais. Ce serait un poste créé pour chapeauter le recrutement et le secteur sportif.

🔵🔴Infos #OL

Le profil d'Eric #Abidal a été présenté par l'ancien directeur général du Barça, Oscar Grau, aux équipes de John #Textor pour le poste de directeur sportif. Aucune décision n'a encore été prise concernant le remplaçant de Bruno Cheyrou. #FCBarcelona #Ligue1 #mercato pic.twitter.com/7MBf8bHMA0 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 19, 2023

Comme Jean-Michel Aulas, John Textor traine souvent sur les réseaux sociaux, et notamment Twitter. Et même si ce n’est qu’un échantillon, les réactions à l’information du journaliste belge qui suit l’OL de près sont incroyablement unanimes. La période d’Eric Abidal comme recruteur du FC Barcelone correspond à des choix hasardeux et rarement payants, avec des dépenses énormes pour des joueurs qui n’ont pas répondu aux attentes. Les noms de Malcom, Braithwaite, Boateng, Arthur, Todibo ou Griezmann sont cités pour illustrer les mercatos réalisés par l’ancien joueur de l’OL quand il était en charge du Barça, même s’il n’était pas le seul à tout décider.

Abidal n'est visiblement pas le bienvenu à l'OL

Résultat, à cette annonce de cette suggestion d’Eric Abidal aux équipes de John Textor, les réponses sont quasiment unanimes. « Pitié non », « Non », « Surtout pas », « Vu l’état où il a mis le Barça », « Bonjour, non », « Encore pire que Cheyrou », « Surtout pas lui », « Loin de mon club celui là », et d’autres messages moins sympathiques encore. Une preuve que, s’il venait à signer à Lyon, Eric Abidal, tout ancien du club qu’il est, aurait aussi du travail pour entrer dans les petits papiers des supporters lyonnais, qui ne veulent pas passer de Bruno Cheyrou à Eric Abidal.