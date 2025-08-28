Enzo Molebe vendu, l'OL vise le jackpot

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré sa très faible expérience, Enzo Molebe attise les convoitises en cette fin de mercato. L’OL a besoin de cash et pourrait ouvrir la porte à son avant-centre de 17 ans d’ici au 1er septembre.

Déjà très actif dans le sens des départs depuis le début du mercato, l’Olympique Lyonnais doit encore se séparer de quelques joueurs. Idéalement, le club rhodanien aimerait vendre pour 40 millions d’euros d’ici la fin du mercato ce lundi. Pour atteindre cet objectif, un départ de Mikautadze ou de Fofana est essentiel. Problème, ni le Belge ni le Géorgien n’est d’accord pour quitter l’OL en cette fin du mois d’août. Les Gones pourraient donc se tourner vers d’autres joueurs pour renflouer leurs caisses à l’instar par exemple de Saël Kumbedi, qui va s’engager à Wolfsburg.

Enzo Molebe lo tiene todo acordado con el Sevilla FC. pic.twitter.com/q4m2R6bSvy — Fernando Serrano (@OrtsSVQ) August 27, 2025

Un autre joueur est susceptible de faire ses valises dans les quatre jours à venir : Enzo Molebe. Considéré en interne comme un avant-centre à très fort potentiel, le joueur de 17 ans suscite un intérêt du FC Séville, qui pourrait offrir 5 à 10 millions d’euros à l’OL pour recruter l’international français des U18. Un départ d’Enzo Molebe décevrait les supporters, mais un transfert du joueur né à Décines-Charpieu n’est pourtant pas à exclure selon Le Progrès. Dans son édition du jour, le quotidien régional confirme que le buteur lyonnais sous contrat jusqu’en 2027 « représente un enjeu de transfert » et que « l’OL ne le bradera pas ».

L'OL ne bradera pas Enzo Molebe

Autrement dit, pas question pour Matthieu Louis-Jean de se séparer d’Enzo Molebe en cas d’offre ridicule. Mais si les Gones venaient à recevoir une proposition financière juteuse, supérieure à 10 millions d’euros par exemple, alors il ne fait presque aucun doute que celui qui ne compte pas encore de match en Ligue 1 fera ses valises. Mais ce départ ne fera pas les affaires de Paulo Fonseca, qui voit en Molebe le possible numéro 2 au poste de numéro neuf derrière Georges Mikautadze. Quoi qu’il arrive, l’équation financière et sportive sera difficile à résoudre pour l’OL dans cette fin de mercato et il risque d’y avoir des frustrations. Chez les supporters, on espère surtout que Lyon parviendra à garder Fofana et Mikautadze, deux joueurs clés pour espérer une belle saison en Ligue 1 et en Europa League.