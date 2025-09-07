« ‍Dribbler et marquer ‍», ce joueur de l’OL prévient la Ligue 1

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a tout fait pour garder son grand espoir offensif, et y est parvenu cet été. Pas de quoi chambouler l'état d'esprit de Malick Fofana, qui entend bien démontrer que Lyon peut compter sur lui cette saison.

Avant la fin du mercato, il était déjà pressenti pour être l’arme offensive numéro 1 de l’Olympique Lyonnais. Mais avec le départ de Georges Mikautadze, la pression est encore montée d’un cran sur les épaules de Malick Fofana. L’ailier révélé à l’OL la saison dernière a encore pris une ampleur supérieure, et il se sait désormais attendu. Cela ne l’empêche pas de garder la tête sur les épaules, lui qui aurait pu pousser par un départ en raison des demandes de plusieurs clubs anglais, dont Liverpool, cet été. Malgré la possibilité d’être au coeur d’un gros transfert et de changer de dimension, l’international belge a surtout démontré son envie de continuer à progresser, à avoir du temps de jeu et a à aider Lyon cette saison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Une attitude confirmée par ses propos dans la presse belge en marge des matchs internationaux de cette période. Après avoir confié qu’il espérait bien continuer à progresser avec l’OL, il a rappelé qu’il miserait beaucoup sur ses points forts histoire de faire trembler les défenses de Ligue 1. « Bien sûr que l’objectif est d’aller à la Coupe du monde 2026, mais j’ai encore beaucoup à prouver. J’ai déjà beaucoup progressé, je suis maintenant plus décisif, plus impliqué dans le jeu. Je suis juste un gars normal et j’essaye de garder ma sérénité. Je ne perds pas de temps à écouter les médias, je fais juste ce que j’aime : dribbler et marquer », a livré Malick Fofana dans une marche à suivre qui convient très bien aux supporters de l’OL. Le Diable Rouge a en effet le potentiel pour exploser cette saison, même si sa fragilité physique inquiète. Surtout qu’il sera logiquement hyper sollicité, Paulo Fonseca n’ayant pas beaucoup de joueurs offensifs majeurs dans son effectif. Et les défenses de Ligue 1 comme d’Europe, ont aussi bien compris qu’il serait le danger numéro 1 de l’OL cette saison.