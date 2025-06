DNCG ‍: L’OL en Ligue 2, tous les joueurs mis en vente ‍!

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL a été envoyé en Ligue 2 ce mardi soir par la DNCG, et tout le monde est sous le choc. Les conséquences peuvent être terribles pour Lyon.

La DNCG a décidé de frapper fort ce mardi soir en reléguant l’Olympique Lyonnais en Ligue 2, confirmant sa décision de l’automne dernier devant les comptes en mauvais état de l’OL, le manque de trésorerie, et les turpitudes financières de John Textor qui fanfaronne beaucoup, mais ne met pas beaucoup d’argent sur le compte du club rhodanien visiblement. En attendant d’avoir les motivations de ce verdict, et le probable appel du club lyonnais pour éviter cette descente, les réactions sont à la hauteur de l’évènement. En France, l’optimisme de John Textor avait fini par convaincre les suiveurs du club rhodanien que cela pouvait passer, avec tous les effets d’annonce. A l’étranger, c’est la sidération, l’OL étant quand même un club connu et réputé sur le plan européen. Le fait que les médias anglais aient relayé rapidement cette information a provoqué des commentaires mêlant surprise et… intérêt vicieux.

Les Anglais bavent devant les joueurs lyonnais

En effet, les supporters des clubs, notamment en Premier League, se sont rapidement intéressés pour savoir quels joueurs ils pourraient recruter à moindre coût avec cette situation où l’OL pourrait être obligé de réaliser des grosses ventes pour convaincre la DNCG de sa capacité à financer son budget. Malick Fofana, Lucas Perri, Clinton Mata, Corentin Tolisso, Thiago Almada ou encore Georges Mikautadze, les supporters anglais ont fait leur marché dans l’effectif lyonnais, persuadés que tous ces joueurs de talent allaient être disponibles à prix soldés dans quelques jours. Cela ne devrait pas se passer ainsi, mais cette information remet forcément tout en cause. Aucun des joueurs cité ne voudra rester en Ligue 2, et les clubs qui seront amenés à discuter avec l’OL seront en très forte position de force pour négocier au mieux pour eux, et au pire pour Lyon.