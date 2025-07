DNCG ‍: L’avenir de l’OL se jouera le jeudi 10 juillet

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est entré dans la dernière ligne droite de son appel face à la DNCG, et la réponse sera certainement donnée jeudi prochain à l'issue du prochain rendez-vous crucial pour l'avenir du club lyonnais.

Voilà désormais 10 jours que l’Olympique Lyonnais a appris sa relégation en Ligue 2 par la DNCG, après une audition où John Textor a fait le show, sans convaincre personne. Le gendarme financier a pris les comptes du club et a trouvé du rouge partout, loin des belles paroles du propriétaire américain. Ce dernier a déposé les armes et laisse désormais le bébé entre les mains de Michele Kang, la femme d’affaire américaine qui promet des apports financiers et une grosse cure d’austérité pour au moins rester en Ligue 1 sur le plan administratif.

📣 L’OL officialise les départs de @johann_lepenant au @FCNantes et de Saïd Benrahma à Neom SC. Les deux clubs ont levé leurs options d’achat.



Bonne continuation à eux ! 🔴🔵 — Olympique Lyonnais (@OL) July 2, 2025

Si l’OL avait trainé des pieds pour passer devant la DNCG en espérant des évènements positifs (ventes de joueurs, vente des parts de Crystal Palace, introduction en bourse de Eagle), le club rhodanien a désormais envie d’être fixé rapidement. Selon L’Equipe, l’appel sera entendu le jeudi 10 juillet, soit dans une semaine. Les joueurs auront déjà repris le chemin de l’entrainement, et l’idée est bien sûr de ne pas entretenir le doute dans le vestiaire sur l’avenir de chacun, et de se concentrer sur la saison qui va débuter un mois plus tard.

A noter que le lien entre la relégation en Ligue 2 et la participation à l’Europa League est donc avéré, puisque l’équipe précise qu’en cas de descente administrative, l’OL ne sera pas qualifié pour l’épreuve européenne et laissera donc sa place. Strasbourg irait en Europa League, et Lens disputerait la Conférence League.