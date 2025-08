Deux départs colossaux, l’OL tremble

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Le mercato est loin d'être fini à Lyon, et malheureusement c'est le cas dans les deux sens. Les supporters de l'OL peuvent redouter une grosse offre de dernière minute qui bouleverserait tout.

L’Olympique Lyonnais l’avait annoncé par la voie de son directeur technique Matthieu Louis-Jean, il allait y avoir des recrues dans ce début du mois d’août pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca. Promesses tenues puisque l’OL devrait annoncer Tyler Morton dans les prochaines heures, et atteindre ainsi le chiffre de cinq nouveaux joueurs, même si Matt Turner est déjà reparti. Ruben Kluivert, Afonso Moreira et Pavel Sulc ont eux en revanche signé pour jouer cette saison, et ce sera normalement le cas du milieu de terrain anglais ce mardi.

Matic, invité à partir, Fofana invité à rester

En revanche, impossible d’écarter encore un ou deux départs majeurs, qu’ils soient désirés ou subis par l’OL. En effet, BFM Lyon dévoile que Nemanja Matic est toujours en instance de départ. Les dirigeants rhodaniens seront à l’écoute des offres sous toutes ses formes pour le milieu de terrain serbe, toujours capable d’apporter sa technique et sa lecture du jeu, mais dont le salaire et les difficultés physiques sont deux éléments très négatifs pour le Lyon version 2025-2026.

Vitesse, dribbles, finition, Malick Fofana nous a régalé cette saison ⚡️😍 pic.twitter.com/rifSvtwjyX — Olympique Lyonnais (@OL) May 31, 2025

Autre joueur sur le départ et c’est beaucoup moins réjouissant, c’est Malick Fofana. L’ailier belge n’est pas contre rester une saison de plus à l’OL, et Paulo Fonseca a récemment tenté de le convaincre de rester. Mais il s’agit du joueur à plus forte valeur marchande du club, et impossible d’écarter une offre colossale d’une formation de Premier League notamment. « Je pense que ce serait mieux pour Malick s'il restait. Mais si une offre arrive que nous ne pouvons pas refuser... S'il reste un an, la saison prochaine il sera mieux préparé pour aller dans une meilleure équipe, et l'OL pourra faire un meilleur championnat », a récemment confié l’entraineur portugais, bien conscient qu’il peut encore tirer un an de son Diable Rouge au maximum. Mais cette saison supplémentaire pourrait être importante pour tout le monde, le joueur comme le club lyonnais.