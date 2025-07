Des ventes et beaucoup d’arrivées, l’OL annonce la couleur

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Les mouvements commencent à s'accélérer dans le mercato lyonnais et cela promet un mois d'août encore plus chaud. Le directeur technique de l'OL dévoile la stratégie.

En dépit de résultats plutôt positifs en préparation, personne ne se fait d’illusions à l’Olympique Lyonnais, le début de saison devrait être difficile. De nombreux joueurs majeurs sont partis, en fin de contrat ou sous forme de transferts, et l’OL n’a pas vraiment eu le choix après avoir eu le couteau sous la gorge de la part de la DNCG, qui a failli reléguer le club en Ligue 2. Résultat, la masse salariale a du être allégée de 50 % et les départs de Lacazette et Cherki ont beaucoup joué en ce sens. Mauvaise nouvelle pour les fans rhodaniens, il devrait y avoir encore quelques joueurs qui vont vider leur casier dans les prochains jours pour être totalement raccord avec les exigences du gendarme financier.

Lacazette, l'OL n'avait aucun choix

« Bien sûr. Écoutez, on était dans une stratégie où l’on n’avait pas le choix. Il fallait d’abord dégager de la masse salariale, c’est pour ça, que l’on n’a pas renouvelé Alex (Lacazette). À un moment donné pour nous, c’était assez clair. On a dû aussi acter les ventes de Rayan (Cherki), de Lucas (Perri). Donc le deal, était de dégager de la masse salariale et ensuite de recruter, ce que l’on a commencé à faire et ça va s’accentuer dans les prochains jours », a livré Matthieu Louis-Jean dans les colonnes du Progrès, confirmant au passage le départ de Duje Caleta-Car.

Pour le chef du recrutement et directeur technique de l’OL, il va aussi être ensuite l’heure de passer à l’action pour faire venir de nouveaux joueurs. Louis-Jean se sait attendu là-dessus, mais l’ancien défenseur du Havre est persuadé qu’il y aura des bons plans dans la dernière ligne droite du mercato. Notamment par le biais de prêts. Pas toujours rêveur, mais de quoi compléter l’effectif de façon convaincante. « De nouveau prêts ? Oui exactement. On va sûrement aller vers des joueurs à fort potentiel comme on l’a fait avec Afonso (Moreira) et Ruben (Kluivert) ou d’autres qui vont probablement arriver. On a trouvé de la vitesse et de l’explosivité avec Afonso et Ruben, et on va continuer. Après, il faut garder un équilibre entre l’expérience et cette jeunesse permettant d’avoir de l’insouciance. Mais le prêt aussi fait partie d’un mode de recrutement, on regarde, on évalue. Encore une fois l’intérêt est d’avoir la meilleure équipe possible et que l’on soit compétitif », a assuré Louis-Jean, pour qui le mercato est encore long avec un mois pour peaufiner l’effectif. Même si la nouvelle saison, elle, débute désormais dans un un peu plus de deux semaines.