Des champions du monde à l’OL, un cas unique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la finale contre l’équipe de France (3-3, 4-2 t.a.b.) dimanche, l’Argentin Nicolas Tagliafico rejoint le cercle des champions du monde à l’Olympique Lyonnais. Le pensionnaire de Ligue 1 est maintenant le seul club avec des lauréats des trois dernières éditions (2014, 2018 et 2022).

Alors que ses coéquipiers subissent la charge de travail et les critiques de Laurent Blanc pendant la trêve internationale, Nicolas Tagliafico, lui, va retrouver le groupe avec un grand sourire. Et pour cause, le latéral gauche de l’Olympique Lyonnais, vainqueur de la finale contre l’équipe de France dimanche, vient de remporter la Coupe du monde 2022. L’Argentin était même titulaire face aux Bleus étant donné que Marcos Acuña était diminué. Ce qui lui a permis de rendre une copie honorable, notamment dans ses duels contre Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani.

CAMPEONES DEL 22 🇦🇷🤍 pic.twitter.com/xHAxOk73Ds — Nico Tagliafico (@nico_taglia) December 18, 2022

Autant dire que la recrue estivale risque de chambrer à son retour dans l’Hexagone. Il n’empêche que Nicolas Tagliafico fait sans doute la fierté du club rhodanien. Outre le Paris Saint-Germain avec Lionel Messi, voire Leandro Paredes actuellement prêté à la Juventus Turin, l’Olympique Lyonnais est le seul autre club de Ligue 1 avec un Mondialiste sacré au Qatar. Et ce n’est pas la seule statistique flatteuse pour les Gones. Grâce à l’Allemand Jérôme Boateng et au Français Corentin Tolisso, le club racheté par John Textor devient la seule équipe avec des champions du monde lors des éditions 2014, 2018 et 2022 !

De l'expérience pour Blanc

Comme quoi, malgré ses plaintes à répétition, l’entraîneur Laurent Blanc, lui aussi champion du monde en 1998 avec les Bleus, possède quelques joueurs expérimentés dans son jeune effectif. Ces éléments confirmés permettront d’encadrer au mieux les talents prometteurs dans les prochaines années. Et qui sait, certains d’entre eux essaieront peut-être d’améliorer la statistique en intégrant une sélection capable de remporter la Coupe du monde 2026.