Déprime générale à l'OL, vivement l'été

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Sorti de sa retraite pour accompagner l’Olympique Lyonnais à Brest, Bernard Lacombe n’a pas spécialement apprécié le voyage en Bretagne.

Bien que dominateurs, les Lyonnais ont fini par s’incliner et cela a mis en colère l’ancien conseiller du président Jean-michel Aulas, qui ne reconnaît plus son équipe. Très déçu par la performance des joueurs de l'OL, Bernard Lacombe a glissé une petite phrase dans les colonnes du Progrès pour montrer à quel point ce match était le genre de rencontre qu’il fallait gagner pour revenir dans le bon wagon. « Ne pas gagner ce match à Brest c’est une chose, mais arriver à le perdre c’est inconcevable », a livré l’ancien buteur de l’OL et de l’équipe de France, clairement sonné par ce revers qui met un terme aux ambitions lyonnaises. Car si l’espoir d’aller chercher une éventuelle 5e place est toujours là, et Peter Bosz a annoncé en conférence de presse qu’il y croirait tant qu’il resterait une chance, la réalité est bien différente.

La magie du sprint final n'est plus là

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Le podium s’est définitivement éloigné, et selon Le Progrès, le constat a été fait au sein du club qu’il ne fallait plus rêver du légendaire sprint final en trombe. Jean-Michel Aulas a souvent vanté les qualités lyonnaises dans la fin de la saison, mais force est de constater que ce n’est plus le cas. Les regrets risquent de peser longtemps dans les têtes à l’OL, car une victoire à Brest et les joueurs de Peter Bosz seraient revenus à quatre points du podium. Ce n’est pas le cas, et la fin de saison s’annonce bien terne. Surtout que, malgré la confiance affichée en la continuité avec l’entraineur néerlandais, le doute est quand même très présent au sujet d’un Peter Bosz qui n’aura jamais trouvé la formule tout au long de la saison. Décevant pour un effectif qui semble désormais à bout de souffle, et qui va avoir besoin d’un gros coup de balai cet été pour repartir sur de bonnes bases pour la saison prochaine. Du côté de l’OL, si les supporters estiment que Peter Bosz ne peut pas non plus être accusé pour l’incroyable manque d’efficacité de ses joueurs, les derniers jokers ont en tout cas été grillés depuis longtemps.