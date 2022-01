Depay improbable sauveur de l’OL au mercato ?

Dans : OL.

Par Corentin Facy

En quête d’un buteur au mercato hivernal, la Juventus Turin a coché le nom de Sardar Azmoun, lequel est la cible prioritaire de Lyon.

En cette période de mercato d’hiver, chaque équipe tente de se renforcer de la manière la plus maline possible avec des coups à moindre coût. Les attaquants efficaces et abordables financièrement sont une denrée rare. Dans la journée de mardi, l’OM a trouvé son bonheur avec Cédric Bakambu. Le Congolais était dans le viseur de l’OL mais la priorité du club rhodanien est pour l’instant Sardar Azmoun, en fin de contrat dans six mois. Le dossier de l’attaquant iranien est toutefois complexe pour Lyon car le Zénith Saint-Pétersbourg se montre gourmand pour son buteur en dépit de la situation contractuelle de celui-ci. La concurrence est également rude pour l’OL dans le dossier Azmoun, ciblé par la Juventus Turin lors de ce mercato hivernal.

Depay plutôt que Sardar Azmoun à la Juventus ?

Alvaro Morata est sur le départ à Turin et pour le remplacer, la Vieille Dame a coché le nom de Sardar Azmoun lors de ce mercato d’hiver. Automatiquement, l’intérêt d’un géant d’Europe tel que la Juventus Turin est un frein pour l’Olympique Lyonnais. Mais le club rhodanien pourrait être sauvé à la surprise générale par l’un de ses anciens joueurs dans ce dossier. En effet, Gianluca Di Marzio affirme en ce milieu de semaine que la Juventus Turin pourrait privilégier la piste Memphis Depay à celle menant à Sardar Azmoun au mois de janvier. En manque de temps de jeu au FC Barcelone, où il n’est plus un titulaire indiscutable sous la houlette de Xavi, l’international néerlandais plait à l’état-major de la Juventus Turin, qui verrait d’un bon œil un prêt avec option d’achat non-obligatoire. Si un accord rapide venait à être trouvé entre la Juventus et Barcelone, l’OL aurait alors le champ libre pour signer Sardar Azmoun. Selon les derniers échos, le club lyonnais est monté à 6 millions d’euros bonus compris pour l’attaquant iranien du Zénith Saint-Pétersbourg au cours des derniers jours. Une offre suffisante pour enfin combler le club russe ?