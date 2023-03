De passage, Blanc ne s’éternisera pas à l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Tous les deux en fin de contrat, Houssem Aouar et Moussa Dembélé vont probablement quitter l’Olympique Lyonnais cet été. En attendant, les deux joueurs font toujours partie des plans de l’entraîneur Laurent Blanc, davantage focalisé sur le présent que sur l’avenir du club.

Les mois passent et Laurent Blanc reste loin de faire l’unanimité chez les supporters de l’Olympique Lyonnais. Les fidèles du Groupama Stadium sont évidemment conscients des conditions imposées au successeur de Peter Bosz. Mais certains de ses choix passent mal auprès des fans. Lors du match nul concédé à domicile face à Lorient (0-0) dimanche, Laurent Blanc a de nouveau lancé les indésirables Houssem Aouar et Moussa Dembélé en deuxième période.

Pour rappel, les deux joueurs sont en fin de contrat et accusés de ne plus être impliqués dans le projet du club rhodanien. Les supporters se demandent donc pourquoi ces futurs partants sont préférés à certains jeunes comme le prometteur Mohamed El Arouch. Pour le journaliste Thomas Lacondemine, le Cévenol ne se soucie absolument pas de l’avenir des Gones. « Laurent Blanc fait le coaching d'un entraîneur de passage, a constaté le spécialiste sur Twitter. Il n'est pas là pour construire, mais pour des résultats à court terme. »

Blanc ne fait qu'obéir

« Est-ce une bonne chose ? Certainement pas tant la priorité devrait être de rebâtir (et il y a de quoi faire avec tous nos jeunes). Mais c'est la mission qui lui a été confiée, a ajouté l’observateur lyonnais. Le problème, ce n'est pas tant lui, mais justement cette mission. Si l'OL décide de sortir du court-termisme, de préparer l'avenir, il faudra un autre entraîneur, avec un vrai projet (à la Arteta en quelque sorte). Pour l'instant, le club n'en est visiblement pas là. Laurent Blanc a plus subi que conduit les événements. Si c'était un vrai choix de sa part, il aurait fait entrer El Arouch et pas Aouar hier, par exemple. » En octobre dernier, Laurent Blanc s’était engagé jusqu’en 2024.