De l’OL à Chelsea, son rêve est en marche

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Recruté par Chelsea pour 20 millions d'euros cet été, Mamadou Sarr nourrit de grandes ambitions. L’ancien Lyonnais rêve de devenir le meilleur défenseur central au monde et son transfert chez les Blues pourrait l’y aider.

Habitué à collectionner les jeunes talents, Chelsea n’a pas changé de politique. Le cador anglais tente toujours d’attirer les futures stars. D’où la venue de l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais Mamadou Sarr (19 ans) convoité depuis cet hiver. « J'étais au courant de certaines convoitises en novembre, décembre, a raconté le défenseur central arrivé en provenance de Strasbourg. Ensuite, en janvier, je me suis dit que c'était possible. Quand l'un des plus grands clubs vient vers vous, c'est très excitant. »

Difficile de rester insensible à l’approche des Blues, surtout pour un joueur aussi ambitieux sur le plan individuel. « Je veux devenir comme Virgil van Dijk, a confié Mamadou Sarr dans des propos relayés par le Daily Mirror. Je l'adore. Mais certaines personnes me disent que je joue comme Ibrahima Konaté. C'est similaire. Van Dijk est un leader, c'est important pour un défenseur. Sur et en dehors du terrain, je parle beaucoup. C'est important. J'anticipe bien. Avec le ballon, je peux faire de bonnes passes. Mais je suis venu ici pour progresser. »

Le déclic à Strasbourg

« Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir le meilleur défenseur central au monde, a ajouté le Français peu en vue à Lyon, son club formateur, avant son éclosion en Alsace. J'ai fait confiance à Liam Rosenior et il a cru en moi. C'est un top coach. Il m'a beaucoup appris sur la manière de devenir un meilleur défenseur et de mieux aider l'équipe. » Une étape déjà décisive dans la carrière de Mamadou Sarr, même s’il n’est pas certain d’effectuer la saison prochaine à Chelsea. Un prêt n’est pas à exclure en fonction des choix du manager Enzo Maresca.