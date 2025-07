Daniele Rugani offert à l'OL, la bonne affaire

En quête d’un nouveau défenseur central pour compenser le futur départ de Duje Caleta-Car, l’Olympique Lyonnais s’est vu proposer Daniele Rugani, un défenseur d’expérience encore sous contrat avec la Juventus.

Matthieu Louis-Jean l’a redit cette semaine à l’issue de la victoire contre Majorque en amical (4-0), le club rhodanien ne pourra pas faire de folie sur le marché des transferts cet été. Passé pas loin d’une relégation en L2, mais finalement sauvé par la DNCG en appel, l’OL doit composer avec un budget serré pour renforcer son effectif en vue de la saison prochaine. Mais Lyon va sûrement devoir faire un effort pour recruter un nouveau défenseur central afin de compenser le futur départ de Duje Caleta-Car. En passe de s’engager avec la Real Sociedad dans le cadre d’un prêt avec une option d'achat de 4 millions d'euros, le défenseur croate va alléger la masse salariale de l’OL. Mais pas trop longtemps, car avec Moussa Niakhaté, Clinton Mata et Ruben Kluivert comme seules solutions dans l’axe de la défense, l’OL va devoir trouver un autre central durant ce mercato, d’autant plus que les deux premiers disputeront la CAN en janvier… Ces derniers jours, la piste menant à Danilho Doekhi (Union Berlin) a été évoquée par la presse, mais il n’est pas le seul défenseur visé par l’OL.

