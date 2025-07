Crystal Palace réclame que l'OL soit viré de l'Europa League ‍!

Le 11 juillet, l'UEFA décidait de rétrograder Crystal Palace en Ligue Conférence au lieu de la Ligue Europa. Une décision motivée par le règlement sur la multipropriété et une possible collusion avec l'OL. Le club anglais saisit désormais le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Vainqueur de la Cup en mai dernier, Crystal Palace n'aura pourtant pas le droit de jouer la Ligue Europa (C3). L'UEFA a exclu les Eagles de la compétition, les envoyant en Ligue Conférence (C4). Le problème réside dans le fait que l'Olympique Lyonnais est déjà qualifié en C3. Les deux clubs possédaient John Textor comme actionnaire principal il y a quelques semaines. Si l'Américain a vendu ses parts dans le club anglais à son compatriote Woody Johnson, cela n'a pas suffi pour l'instance européenne.

Une décision jugée injuste par Crystal Palace qui vient de saisir le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Le club londonien réclame sa réintégration en C3 à la place de Nottingham Forest, initialement en Ligue Conférence, ou à la place de l'OL. Les Lyonnais sont restés en Ligue Europa à la faveur d'un meilleur classement en championnat que Crystal Palace.

Crystal Palace appeal UEFA's decision to expel them from the Europa League to CAS. Nottingham Forest involved. #CPFC pic.twitter.com/B42hIPCane