Covid-19 : Aulas et l'OL en force pour la vaccination

Alors que le Covid-19 continue de perturber le football mondial, Jean-Michel Aulas s'est montré favorable à la vaccination pour endiguer le virus.

Environ un an après son arrivée en France, le Covid-19 est toujours bien présent dans l'Hexagone. Alors que les cas au sein des clubs de Ligue 1 continuent de bouleverser le calendrier, les premiers vaccins ont été administrés en France le 27 décembre dernier. Dernièrement, Frank McCourt avait proposé le Stade Orange Vélodrome comme possible centre de vaccination contre le Covid-19, une idée finalement repoussée par Olivier Véran, le Ministre de la Santé. Le président marseillais a été imité par Jean-Michel Aulas, qui a aussi proposé de mettre à disposition les infrastructures de l'OL. Le Président des Gones s'est également montré favorable au vaccin, répondant à l'appel de RMC qui a souhaité mobiliser les acteurs du monde du sport en faveur de la vaccination.

« C'est avoir une attitude citoyenne. C'est aussi partager avec ceux qui en ont besoin, cet engagement de vacciner un maximum de gens. En s'engageant pour cette campagne, on montre que l'on a besoin de tous les soignants qui doivent être vaccinés rapidement. La vaccination est probablement la seule solution pour résoudre cette pandémie. Dès que ça sera possible, j'irai me faire vacciner. Je pense que cela montre qu'en respectant les règles, on peut aussi faire en sorte d'encourager. Même si pour nous, ce n'est pas immédiat, pour tous ceux qui sont éligibles, c'est la possibilité, et le devoir même, de le faire rapidement » a déclaré le dirigeant lyonnais au micro de BFMTV. L'OL semble être un club particulièrement impliqué dans cette cause, puisqu'en plus de leur Président, ce sont également Léo Dubois, Rudi Garcia, Bruno Guimarães, Juninho, Ada Hegerberg ou encore Wendie Renard qui ont répondu à l'appel de RMC.