Covid-19 : Vous ne vous ferez pas vacciner au Vélodrome…

Dans : OM.

Dans un communiqué publié la semaine dernière sur son site officiel, l’Olympique de Marseille proposait de mettre l’Orange Vélodrome à disposition des autorités dans le cadre de la campagne de vaccination contre le Covid-19.

L’initiative du club de Frank McCourt avait été unanimement saluée par les observateurs du ballon rond. Mais à moins d’un coup de force des élus locaux, l’Orange Vélodrome ne deviendra pas le plus grand centre de vaccination de France. Auditionné ce mardi en commission des Affaires sociales de l’Assemblé nationale, le ministre de la Santé Olivier Véran a clairement fermé la porte aux grandes salles de concert ou complexes sportifs. Le membre du gouvernement de Jean Castex est davantage partisan d’une vaccination de proximité.

« J’ai fait le choix de ne pas développer de grands gymnases ou des grands stades de foot, mais de privilégier les centres de vaccination développés en partenariat avec des élus. Le but est que nous ayons entre cinq et sept centres par département. Plus nous multiplions les centres, plus nous allons multiplier les déconvenues ou les risques de déconvenues en termes d’alimentation de ces centres » a expliqué Olivier Véran. Le 5 janvier dernier, le ministre de la Santé était déjà contre ces centres géants de vaccination. « J’ai déjà demandé aux élus d’identifier les grandes structures dans lesquelles nous pourrions travailler avec eux, pour y rassembler des médecins, des infirmières. Je ne suis pas du tout certain que ça doive prendre la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Je crois vraiment à la proximité et au savoir-faire des professionnels de santé sur lesquels nous pouvons nous appuyer ». L’Orange Vélodrome ne vous accueillera donc pas dans le cadre de la campagne de vaccination contre la Covid-19.