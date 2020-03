Coronavirus : Juventus-OL sur terrain neutre, Aulas lance l'idée

Dans : OL.

Toujours en lice en Coupe de France et en Coupe de la Ligue, l’Olympique Lyonnais se prépare également à disputer son huitième de finale retour de la Ligue des Champions.

C’est le 17 mars prochain que l’OL doit se rendre à Turin pour défier la Juve. Victorieux lors du match aller au Groupama Stadium, Lyon attend avec impatience ce match retour. Toutefois, de nombreuses questions se posent autour de la tenue de ce match en raison du coronavirus qui touche particulièrement l’Italie et la France, et qui pourrait donc remettre en cause le lieu, voire carrément la tenue de la rencontre. Après la victoire de l’OL contre l’AS Saint-Etienne lors du derby dimanche (2-0), Jean-Michel Aulas a évoqué le match contre la Juventus Turin. Pour le président lyonnais, la tenue du match sur terrain neutre afin de ne prendre aucun risque n’est pas à exclure.

« C'est l'UEFA qui décidera. Il y a des éléments nouveaux puisque la réserve qui évolue en Série C de la Juve a été confinée car quatre joueurs sont concernés. Et cette équipe s'entraîne avec les pros. On verra ce qui va se passer. J'attends ce que dira l'UEFA. J'espère que les nouvelles sont bonnes et, au pire, si on doit jouer sur terrain neutre, on le fera » a indiqué Jean-Michel Aulas, bien malin et qui sait que la Juventus Turin serait privée d’un atout colossal si jamais elle n’était pas autorisée à recevoir l’Olympique Lyonnais dans son Juventus Stadium. Comme pour le match PSG-Dortmund, l’UEFA surveille la situation avec attention et se prononcera en temps voulu quant à un éventuel report ou à l’éventuelle prononciation d’un huis clos, hypothèse qui n’est pas à exclure dans le cas de Juventus-Lyon.