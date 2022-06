Corentin Tolisso après Lacazette, ça s’emballe à l’OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Alexandre Lacazette est rentrée au bercail, et Jean-Michel Aulas espère en faire de même avec Corentin Tolisso. Le contact est établi et le voeu est réel.

Le directeur du football de l'OL Vincent Ponsot a tenu à le préciser en préambule de son intervention lors de la conférence de presse de présentation d’Alexandre Lacazette, l’ADN Lyonnais, c’est bien, mais ce n’est pas un critère de recrutement. Ce n’est pas parce que Lacazette a été formé à l’OL qu’il a été recruté cet été. C’est parce que l’attaquant international croit au projet lyonnais et a bien l’intention d’apporter son expérience et son talent au service de son club de coeur. Il en va de même pour les anciens lyonnais qui sont également cités récemment pour un éventuel retour. Comme Lacazette, Corentin Tolisso est en fin de contrat. S’il espère rejoindre un club candidat à la Ligue des champions et découvrir un autre championnat, le milieu de terrain peut se laisser séduire par l’idée de reformer une équipe de haut niveau à l’OL.

Lacazette et Aulas poussent pour Tolisso

C’est en tout cas le voeu de son ancien et peut-être futur coéquipier. « C'est un joueur libre, je pense que le club pourrait se pencher dessus. Après, je ne sais pas trop s'il a d'autres offres. Mais oui, je pousse beaucoup pour qu'il vienne. Et après je laisse le président gérer le côté contractuel », a livré Alexandre Lacazette, qui sait bien que l’OL va avoir besoin d’au moins deux milieux de terrain cet été. En tout cas, l’ancien capitaine a été entendu, puisque Jean-Michel Aulas a confirmé des contacts avec le joueur laissé libre par le Bayern Munich. « Je peux vous dire que le contact a été établi. Corentin est un joueur libre et ce peut être un bon renfort pour nous, tout comme Alex. Il y a aussi d'autres joueurs qui peuvent nous intéresser. Le recrutement va être ambitieux », a promis le président de l’OL, qui espère de belles recrues, que ce soit des anciens de la Maison ou des joueurs capables de mettre Lyon sur le devant de la scène.