Clément Grenier, la grande annonce sur son dernier rêve en pro

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Libre depuis son départ du Stade Rennais au mois de juin, Clément Grenier est toujours sans club et a reçu l’autorisation de s’entraîner avec les jeunes de l’OL. En attendant de signer un contrat à Lyon ? Il en rêve...

Cela permet au milieu de terrain de 30 ans de se maintenir en forme et de se tenir prêt dans le cas où il trouverait un challenge dans les semaines à venir. Cet été, Clément Grenier a eu des contacts avec de nombreux clubs, que ce soit en Turquie, en Espagne ou avec des clubs d’autres pays européens. Malheureusement pour le joueur formé à l’OL, les contacts ne se sont pas concrétisés avec une signature. Mais Clément Grenier garde le moral et l’ambition de rebondir au plus vite afin de jouer à nouveau au football. Et dans une interview accordée à OL-Play, la chaîne TV officielle de l’Olympique Lyonnais, l’ex-coéquipier de Tolisso ou encore Lacazette dans la capitale des Gaules n’a pas caché qu’un retour officiel dans son club formateur était sa priorité.

📺 Notre Gone @clemgrenier était l'invité de @barthruzza ce jeudi dans #OLNS !



🎙 Clément est notamment revenu sur son retour à l'OL et sur son rêve de finir dans son club formateur.



Pour voir l'émission 👉 https://t.co/HLD3HKK0Oz pic.twitter.com/EjTlwHr6yD — OLTV (@OLTV_officiel) October 29, 2021

« J’ai toujours tout assumé, donc je suis aussi responsable de ma situation actuelle. Je savais que ça allait être un été difficile mais je n’y pense pas. Je prends du plaisir sur le terrain tant que je suis sous contrat. Quand on est compétiteur, on a qu’une envie, jouer et signer un contrat. Ça été le plus difficile, j’ai besoin de retrouver vite un vestiaire et un groupe. C’est un rêve de finir ma carrière à l’OL, mais je ne suis pas venu pour ça. Je suis là pour préparer mon avenir au plus vite. Encore un grand merci à tout le club qui m’a accueilli à bras ouverts. Ce qu’ils ont fait, j’appelle ça la grande classe. Je n’ai pas demandé de contrat mais juste un service, qu’ils n’étaient pas obligé de me rendre. Il y a eu des contacts très avancés avec des clubs qui jouaient la Coupe d’Europe. Si le projet m’intéresse et que tout le monde fait des efforts, que ce soit en Ligue 1 ou ailleurs, tout est possible » a lancé Clément Grenier, très reconnaissant envers l’OL qui lui a ouvert ses portes pour se maintenir en forme. Mais qui sait qu’il sera difficile de convaincre Juninho de lui offrir un contrat au vu de sa situation…