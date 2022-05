Claudio Caçapa compte encore sur Peter Bosz à l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'OL est allé chercher un succès à Clermont 2-1 pour conclure sa difficile saison. Sur le banc rhodanien en l'absence d'un Peter Bosz convalescent, Claudio Caçapa compte bien rendre son poste au Néerlandais puisque, pour lui, ce dernier doit être là la saison prochaine.

Alors que l'OM et Monaco s'écharpaient pour la deuxième place de Ligue 1 samedi soir, l'OL battait Clermont dans un relatif anonymat. En début de saison, les Lyonnais étaient programmés pour eux aussi se battre pour le podium. Cependant, ils ont du se faire à la réalité du classement pour cette saison 2021-2022 avec une médiocre huitième place. Le pire classement de l'OL depuis 25 ans, synonyme surtout d'absence de coupe d'Europe au Groupama stadium en septembre prochain. Un désastre sportif pour ce qui représente la première saison de Peter Bosz comme entraîneur principal des Gones.

Caçapa plaide pour un an II de Bosz à l'OL

Un bilan peu flatteur pour le Néerlandais qui pousse certains supporters de l'OL à demander sa tête cet été. Mais, Peter Bosz est soutenu en interne comme c'est le cas de son adjoint Claudio Caçapa. L'ancien défenseur brésilien remplaçait le Néerlandais, hospitalisé, sur le banc à Clermont samedi soir. Malgré cette nouvelle expérience comme numéro 1 après Angers en avril dernier, Caçapa ne lorgne pas sur le poste. Pour lui, si la saison lyonnaise a été mauvaise, Peter Bosz n'est pas coupable et il doit être reconduit la saison prochaine.

🎙 Notre coach adjoint Claudio Caçapa évoque la saison prochaine au micro d'#OLPLAY.



« Il fallait remporter ce match. Bien sûr qu’on doit faire encore beaucoup mieux dans le contenu. J’espère que ce sera le cas la saison prochaine. On a déjà parlé, on a pas mal de choses à changer. Pour l’instant, on va garder ça en interne mais ça va au-delà des joueurs. Le club dans sa globalité doit changer certaines choses pour remettre l’OL à la place où il devrait être. J’espère que le coach va rester. Maintenant, il connaît les joueurs, le championnat. Je sais de quoi il est capable. Il a beaucoup de choses à donner encore pour la saison prochaine. Il faut aussi continuer et réhabituer tout le monde à gagner », a t-il indiqué après le match. Si Caçapa n'a pas le pouvoir au club, sa voix porte et cela montre que Peter Bosz est loin d'avoir été lâché en interne. Cela tombe bien la direction lyonnaise est bien partie pour le maintenir à la tête de l'OL pour le prochain exercice.