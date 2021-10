Choc à l’OL, Léo Dubois n'a rien compris

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

C’est un Olympique Lyonnais qui est tombé de très haut ce dimanche à Nice.

Tout semblait indiquer une victoire presque facile avec deux buts d’avance à 10 minutes de la fin. Mais au cours d’un enchainement assez hallucinant, les Lyonnais ont perdu leurs nerfs, leur avance, et les trois points. Pour finir avec une défaite cruelle sur le score de 3-2. Un coup de semonce que personne n’avait vu venir, pas même le capitaine Léo Dubois, qui a laissé échapper sa colère au micro d’Amazon Prime après ce revers qui fait très mal. En effet, une victoire aurait permis à l’OL de prendre la deuxième place provisoire avant le reste de la 11e journée.

« Je ne comprends pas comment cela peut arriver. On pète les plombs en fin de match alors qu’on était meilleurs techniquement dans le jeu. Ça me dégoûte, ça me fait chier, on passe à côté de notre sujet mentalement. Il faut qu'on grandisse, c'est pas possible ! On a perdu, maintenant il faut qu'on se remette en question. Ça me dégoûte, ça me fait chier parce qu'on mérite pas ce qu'il se passe. On bosse tous les jours pour être soudés et aujourd'hui, on passe à côté ! », a livré un Léo Dubois qui n’a pas pris de gants pour faire comprendre sa déception sur cette rencontre. Le prochain match face à Lens vaudra donc son pesant d’or pour les Lyonnais.